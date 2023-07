Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2023/24 2022/23 Variation à périmètre* et change constants Variation

totale 1er trimestre 143,3 122,0 +11% +17%

* Hors PEN Partnership consolidé depuis le 01/08/2022 et Coeus Consulting consolidé depuis le 01/10/2022

Chiffre d'affaires trimestriel en croissance organique de +11%

Au 1er trimestre de son exercice 2023/24 (du 1er avril au 30 juin 2023), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 143,3 M€, en progression dynamique de +17%.

Pour rappel, Wavestone a continué de bénéficier au 1er trimestre 2023/24 de la consolidation des cabinets de conseil britanniques PEN Partnership et Coeus Consulting, respectivement depuis le 1er août et le 1er octobre 2022.

En dépit d'un effet jour très défavorable sur le trimestre (-2,9%), la croissance organique de Wavestone s'est établie à un niveau solide de +11% (à taux de change et périmètre constants), soutenue par la progression des effectifs du cabinet au terme de l'exercice 2022/23.

Retour du turn-over à son niveau normatif et ralentissement de l'effort de recrutement

Au 30 juin 2023, Wavestone comptait 4 348 collaborateurs contre 4 406 fin mars à l'issue de l'exercice 2022/23, marquant un repli traditionnel à cette période de l'année. Cette évolution témoigne également du ralentissement de l'effort de recrutement décidé par le cabinet en 2023/24, du fait d'un environnement de marché plus incertain et de la baisse du turn-over.

Au 30 juin 2023, le turn-over sur 12 mois glissants s'établit à 15% contre 16% sur l'ensemble de l'exercice 2022/23.

Redressement du taux d'activité au 1er trimestre à 73%, prix de vente moyen en hausse de +1%

Le cabinet a entrepris dès le 1er trimestre 2023/24 de rétablir progressivement son taux d'activité, qui avait connu une baisse sensible au cours du trimestre précédent. Comme anticipé, il s'est établi à 73% sur la période, contre 71% au trimestre précédent et 73% sur l'ensemble de l'exercice 2022/23.

Le taux journalier moyen s'est établi à 896 € sur le trimestre, en progression de +0,7% par rapport au prix de vente moyen de l'ensemble de l'exercice 2022/23 (890 €). A taux de change constants, le taux journalier moyen est en hausse de +1,0% à 899 €.

Le carnet de commande progresse légèrement à 4,2 mois à fin juin 2023, vs. 4,0 mois au 31 mars 2023.

Début d'exercice au-delà des attentes, prudence maintenue pour la suite de l'exercice

Wavestone a réalisé un début d'exercice 2023/24 dynamique, en légère avance sur son plan de marche. La période écoulée traduit le redressement du taux d'activité et la décélération du turn-over. Les prix sont, quant à eux, demeurés solides.

Le ralentissement économique se traduit par une volatilité accrue et un attentisme de la part des donneurs d'ordre dans l'engagement de leurs dépenses de conseil. Le cabinet s'attend à une poursuite de cette tendance et demeure vigilant quant aux potentiels signaux de ralentissement de la demande, secteur par secteur. Dans ce contexte, Wavestone maintient sa forte mobilisation sur le plan commercial, tout en confirmant son approche plus prudente qu'au cours de l'exercice dernier en matière de recrutement.

Confirmation des objectifs annuels 2023/24

A l'issue des trois premiers mois de l'exercice, Wavestone confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2023/24 : réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022/23 (+7%), en dépit d'un effet jour défavorable (-1,6% sur l'ensemble de l'exercice).

En intégrant l'effet de la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise ainsi un chiffre d'affaires supérieur à 580 M€, soit une croissance totale de +9%, pour une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%.

Comme annoncé fin mai, il est à noter que la rentabilité du 1er semestre de l'exercice sera pénalisée par un effet jour défavorable de -2,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Le cabinet poursuit par ailleurs ses actions en matière de croissance externe, en donnant la priorité au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sans exclure des opérations tactiques dans d'autres géographies.

Projet de rapprochement entre Wavestone et Q_PERIOR afin de constituer un champion européen du conseil

Le 25 juillet 2023, Wavestone et Q_PERIOR, un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche), ont annoncé la signature d'un protocole d'accord en vue de se rapprocher et de créer ensemble un champion européen sur le marché du conseil.

Présent dans 8 villes allemandes et 11 pays à travers le monde avec une forte présence européenne (Allemagne, Suisse, Autriche et Royaume-Uni), ainsi qu'en Amérique du Nord, Q_PERIOR compte 1 410 collaborateurs (au 31 mars 2023).

Wavestone et Q_PERIOR avaient établi depuis 2019 un partenariat visant à développer des synergies commerciales en tirant parti de leurs complémentarités (géographiques, présences sectorielles et expertises). Fort du succès de cette collaboration, les deux cabinets ambitionnent désormais de bâtir un nouvel acteur, figurant dès le premier jour parmi les leaders des cabinets de conseil européens, en associant les compétences de plus de 5 500 collaborateurs. Au 31 mars 2023[1], le nouvel ensemble ainsi constitué représenterait un chiffre d'affaires annuel combiné de 818,4 M€ pour une marge opérationnelle courante de 12,4%.

A l'horizon 2025, l'objectif du nouveau cabinet serait de réaliser, hors nouvelles acquisitions, un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 Md€ sur l'exercice 2024/25, pour un résultat opérationnel courant d'au moins 130 M€ en progression de plus de 70%[2].

A plus longue échéance, le nouvel ensemble ambitionnerait de se développer à un rythme de croissance annuel moyen de 15%, combinant croissance organique et externe, et viserait une marge opérationnelle courante normative de l'ordre de 15%.

Pour plus d'informations sur ce projet de rapprochement et ses modalités, lire le communiqué de presse du 25 juillet 2023 : Wavestone et Q_PERIOR projettent de se rapprocher afin de constituer un champion européen du conseil.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte annuelle le jeudi 27 juillet 2023 à 9h00, et chiffre d'affaires du 1er semestre 2023/24, le lundi 30 octobre 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Justine BROSSET

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

1 sur la base des chiffres IFRS combinés sur 12 mois au 31 mars 2023 pour Wavestone (audités) et au 31 décembre 2022 (non audités) pour Q_PERIOR.

[2] en comparaison au résultat opérationnel courant de Wavestone en 2022/23, qui s'est établi à 77,0 M€.

