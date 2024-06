Leader européen du conseil depuis son rapprochement avec l’allemand Q_PERIOR, Wavestone a récemment publié des résultats 2023/24 au-delà des attentes, propulsant son cours de Bourse à un niveau record. Nous avons rencontré son dirigeant fondateur Pascal Imbert ainsi que Laurent Stoupy, en charge des finances du Groupe, à l’occasion de la conférence annuelle organisée par Portzamparc.

Pascal Imbert, comment se passe l’intégration du cabinet allemand Q_PERIOR ?

" Aussi bien que possible. Alors que nous aurions pu craindre un flottement au niveau commercial chez Q_PERIOR compte tenu de la forte mobilisation de son management sur le rapprochement, le cabinet a fait preuve d’une grande résilience de son activité au dernier trimestre. Cela s’explique en particulier par la forte dynamique des secteurs de l’assurance et de l’automobile où les constructeurs allemands continuent d’investir fortement dans les véhicules électriques et connectés. Par ailleurs, le turnover est resté faible chez Q_PERIOR, à un niveau annuel de 11%. Soit moins que les 14% de Wavestone. En ce qui concerne les synergies commerciales, les équipes collaborent de plus en plus, ont déjà gagné une dizaine de projets en commun et le pipe commercial commun est très fourni. Fin mai, nous avons basculé toutes les équipes sous la marque Wavestone et rassemblé à Paris la quasi-totalité des plus de 5 500 personnes du nouvel ensemble dans une ambiance enthousiasmante."

En quoi cette acquisition est-elle transformante pour Wavestone ?

" Cette acquisition nous a permis de nous hisser au niveau des grands cabinets de conseil européen. Nous faisons partie des trois pure player européens avec Bearing Point et Roland Berger. Nous sommes également en concurrence avec six grands cabinets internationaux que sont les Big Four, Accenture et Cap Gemini. Ce changement de catégorie doit nous permettre de gagner des projets plus larges et plus internationaux chez nos clients existants, et de conquérir de nouveaux clients globaux. Le premier client du Groupe est la Deutsche Bahn (7% du CA) qui se transforme en profondeur pour intégrer davantage de digital à tous les niveaux de son organisation et pour se préparer à la concurrence. Nous avons une visibilité de 4-5 ans sur ce projet semblable à ce que nous faisons pour la SNCF depuis quelques années et qui représentait 3% de notre CA 2023/24. Fort nationalement et maintenant au niveau européen, Wavestone doit maintenant renforcer sa position au Royaume-Uni et aux Etats-Unis pour occuper une place mondiale. "

Confirmez-vous visez une croissance annuelle de 15% dans les prochaines années ?

" C’est bien le niveau de croissance que nous ambitionnons à moyen terme. Il se compose d’une croissance organique à moyen terme, de l’ordre de 7% à 8% par an, et d’un complément issu de la croissance externe. Compte tenu de l’attentisme actuel de la plupart de nos clients et malgré un doublement de notre effort commercial par rapport à 2022, nous tablons sur une croissance organique de 3% à 5% sur l’exercice 2024/25. Nous n’attendons pas d’accélération avant le début de l’année 2025. De plus, le supplément de croissance en provenance des acquisitions restera modeste sur l’exercice en cours. D’une part car notre priorité est l’intégration et la poursuite de l’amélioration de la rentabilité de Q_PERIOR. D’autre part car nous préférons avoir plus de visibilité sur la reprise pour nous lancer dans de nouvelles acquisitions d’envergure. Les cibles étudiées actuellement se situent en dessous de 40 M€ de chiffre d’affaires. Le point positif est que les prix attendus par les vendeurs sont plus raisonnables que ces dernières années et que la structuration du financement de l’opération Q_PERIOR n’a pas compromis notre capacité acquisitive. Nous pouvons aujourd’hui mobiliser 200 M€ de dette sans dépasser un ratio de levier de 2x notre excédent brut d’exploitation. Le Royaume-Uni ou les Etats-Unis font partie de nos territoires de recherche prioritaires. "

Quelles sont les secteurs et les domaines d’expertise qui restent dynamiques actuellement ?

" Les secteurs les plus dynamiques actuellement et sur lesquels nous redoublons d’efforts commerciaux pour aller chercher de la croissance sont l’Assurance, le Transport, l’Energie et le Luxe. Quant aux expertises, les plus dynamiques sont la cybersécurité, le cloud, le consulting SAP, le développement durable et l’IA. "

Comment vous positionnez-vous sur l’intelligence artificielle ?

" A ce stade, les projets centrés sur cette thématique n’ont pesé que pour environ 20 M€ sur l’exercice 2023/24. Cependant, nous travaillons actuellement sur une cinquantaine de projets, pour la plupart en phase de démarrage, et notre chiffre d’affaires pourrait au moins doubler dès cette année. Wavestone est très bien placé et identifié sur cette thématique compte tenu de notre ADN technologique, là où d’autres grands cabinets de conseil sont mieux identifiés sur les sujets d’organisation. Par ailleurs, notre positionnement au niveau stratégique et organisationnel nous donne un avantage sur les ESN. L’enjeu aujourd’hui est pour les entreprises de passer, d’ici 2 ou 3 ans, à une transformation en profondeur des process via l’IA et pour cela nous pouvons, entre autres, compter sur notre partenaire Microsoft qui nous a choisi pour l'accompagner dans le déploiement et l'accélération de l'adoption de Microsoft 365 Copilot au sein des entreprises françaises. L’IA doit également irriguer notre manière de travailler en interne et constitue, avec le développement durable, une priorité en matière de formation de l’intégralité de nos consultants. "

Répartition de l’activité proforma, exercice 2023/2024 (source : société)

Vous insistez sur le volet développement durable dans vos missions. Pouvez-vous nous en exposer la portée ?

" Le développement durable devient partie intégrante de tous les projets de nos clients. Bientôt, ne pas alerter le client sur les sujets ou les implications ESG dans le cadre d’une mission pourrait devenir un défaut de conseil. Même si, à court terme compte tenu des contraintes économiques, les budgets en matière de développement durable ont basculé de la stratégie long terme en matière de développement durable vers la mise en conformité notamment en matière de CSRD, notre conviction est que ces sujets vont entrainer une transformation des organisations aussi importante que la digitalisation. "

Où en est la transition managériale du Groupe ? Comment intéressez-vous la génération montante de dirigeants ?

" Annoncée en 2021, la prise de recul au sein de la direction générale de Patrick Hirigoyen et moi-même a été un peu repoussée avec l’acquisition de Q_PERIOR mais l’horizon reste 2025 ou 2026. En effet, il s’agit de faire monter des dirigeants venus de l’interne, y compris de Q_PERIOR. L’objectif majeur est de faire émerger une nouvelle direction générale d’ici 2025 ou 2026, à l’horizon duquel je proposerai d’endosser le rôle de Président non exécutif. Capitalistiquement, les principaux actionnaires du groupe, qui représentent un peu plus de 60% du capital, ont pris fin 2023 un engagement de lock-up pendant 4 ans à la suite de l’acquisition de Q_PERIOR. Nous intéressons nos directeurs via des plans d’actions de performance et des bonus basées sur la croissance du résultat opérationnel. "

Comment comptez-vous atteindre 15% de marge opérationnelle, et à quel horizon ?

" Nous visons 15% de marge opérationnelle, niveau déjà matérialisé en 2023/24 hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting, sur l’ensemble de l’exercice 2026/27. Nous avons donc environ deux points de marge opérationnelle à aller chercher. D’une part en réduisant fortement la sous-traitance chez Q_PERIOR (de >30% à <20%) et d’autre part en améliorant de deux points le taux d’utilisation chez Wavestone pour le ramener à notre objectif de 75% à comparer à 73% actuellement. Nous espérons également augmenter nos prix en gagnant des missions plus importantes car plus internationales. "

Compte de résultat simplifié, exercice 2023/2024 (source : société)

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel