Chiffre d'affaires - en M€ - données consolidées non auditées 2020/21 2019/20 Variation Variation à périmètre 1et change constants 1er trimestre 94,4 98,3 -4% -10% 2ème trimestre 92,4 96,2 -4% -4% 1er semestre 186,8 194,5 -4% -7%

1 WGroup consolidé depuis le 01/08/2019.

Au 2ème trimestre de son exercice 2020/21 (du 1er juillet au 30 septembre 2020), le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 92,4 M€, en recul de -4% par rapport au 2ème trimestre 2019/20.

A taux de change et périmètre constants, hors WGroup, le cabinet enregistre une décroissance de -4%, marquant ainsi un recul moins prononcé au 2ème trimestre qu'au 1er (rappel : -10%).

Sur l'ensemble du 1er semestre, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 186,8 M€, en repli de -4%, dont -7% à périmètre et taux de change constants.

Remontée du taux d'activité à 68% au 2ème trimestre

Impacté en début d'exercice par la crise sanitaire et la chute de la demande, le taux d'activité s'est redressé au 2ème trimestre, pour s'établir à 68% sur la période contre 63% au 1er trimestre, grâce notamment aux premiers résultats des mesures de relance commerciale engagées par le cabinet.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le taux d'activité s'établit à 65%, contre 71% sur l'exercice précédent. Pour mémoire, ces chiffres sont exactement comparables, le recours à l'activité partielle étant sans impact sur le calcul du taux d'activité du cabinet.

Parallèlement, compte tenu de l'amélioration de la situation et soucieux d'écarter tout effet d'aubaine, le cabinet a eu un usage moins important que prévu de l'activité partielle au 1er semestre. Au total, durant la période, ce dispositif aura concerné environ 6% des effectifs facturables. Le cabinet n'a aujourd'hui plus recours en France à ce dispositif, maintenu uniquement de manière marginale au sein de quelques entités à l'international.

Confirmation de la pression sur les prix

La pression sur les prix s'est confirmée au 2ème trimestre, conduisant à un taux journalier moyen de 850 € sur le 1er semestre, en repli de -3% par rapport au taux de 878 € constaté au cours de l'exercice 2019/20.

Le cabinet continue d'anticiper un recul de ses prix de -3% à -5% pour l'ensemble de l'exercice par rapport à l'exercice précédent.

Recul de -5% des effectifs au 30 septembre 2020

Au 30 septembre 2020, Wavestone comptait 3 324 collaborateurs, contre 3 498 fin mars à l'issue de l'exercice 2019/20, soit un recul de -5%.

Constatant au cours de l'été une amélioration de sa visibilité, le cabinet a repris graduellement le recrutement au sein de ses practices les plus résilientes.

Sur 12 mois glissants, le turn-over s'établit à 13% au 30 septembre 2020 contre 14% au 31 mars 2020. Sur l'ensemble de l'exercice, la baisse du turn-over pourrait être moins prononcée qu'escompté initialement.

Au 2nd semestre 2020/21, la reprise du recrutement devrait conduire à une stabilisation des effectifs au niveau constaté au 30 septembre 2020.

Carnet de commande stable

La prise de commande du 2ème trimestre n'a pas marqué le ralentissement craint avant l'été. Elle a permis le maintien du carnet de commande à 3,7 mois au 30 septembre 2020, niveau semblable à celui du 30 juin 2020.

L'industrie pharmaceutique, les utilities, le secteur public et l'assurance continuent de faire l'objet d'une attention commerciale soutenue de la part des équipes de business development du cabinet, tandis que dans l'énergie et les transports la baisse de la demande s'avère pour l'instant moins forte qu'attendu.

Priorité à la poursuite de la remontée du taux d'activité

Même si l'aggravation récente de la situation sanitaire n'a pas eu pour l'instant de répercussion sensible sur l'activité commerciale, les mesures récentes et potentiellement à venir, notamment le reconfinement en France, pourraient entraîner une nouvelle dégradation de la demande de conseil. Ce contexte va amener Wavestone à redoubler de vigilance quant à l'évolution de l'environnement de marché dans les prochains mois.

Le plan de bataille mis en œuvre dès le début de l'exercice pour faire face au ralentissement économique va être poursuivi : action commerciale vigoureuse, accent mis sur les offres et les secteurs d'activité les plus résilients, agilité renforcée face aux évolutions de la physionomie du marché.

Wavestone va en outre maintenir la priorité donnée à la progression du taux d'activité. Malgré les incertitudes nées de la dégradation de la situation sanitaire, le cabinet vise un taux d'activité de plus de 70% au 3ème trimestre 2020/21, contre 65% au 1er semestre. Cette cible pourrait toutefois être ajustée dans les semaines à venir, lorsque le cabinet aura plus de recul sur les conséquences des nouvelles mesures sanitaires mises en œuvre.

Wavestone poursuit à ce stade les actions de recrutement entamées depuis septembre, et pourrait les étendre à de nouvelles practices, mais en étant attentif à ce que ces actions ne compromettent pas la remontée du taux d'activité.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre devrait marquer un repli sur un an un peu supérieur à celui du 1er semestre, en dépit de l'amélioration de l'activité, eu égard à l'évolution des effectifs et des prix du cabinet.

Amélioration attendue de la rentabilité par rapport au 1er trimestre 2020/21

En ce qui concerne la rentabilité, Wavestone indique que la marge opérationnelle courante du 1er semestre devrait être légèrement supérieure à celle du 1er trimestre, estimée pour rappel à environ 7%, malgré la baisse sensible du recours aux dispositifs d'activité partielle au cours du 2ème trimestre.

Sur le plan financier, le cabinet conserve une situation bilancielle solide au 30 septembre 2020, avec une dette financière nette (hors dettes locatives) d'environ 16 M€, contre 29,1 M€ à fin mars 2020. Il est à noter que cette dette financière nette bénéficie de la décision de décaler du mois de juillet au mois de décembre 2020 le paiement de la participation des salariés en France, pour un montant de 6,3 M€.

La publication des résultats semestriels 2020/21, début décembre, sera l'occasion de faire un point sur l'impact de la dégradation de la situation sanitaire et sur les perspectives du cabinet pour la fin de l'exercice 2020/21.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2020/21, le mardi 1er décembre 2020, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Sarah LAMIGEON

Directrice de la communication

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

