Lors de sa réunion du 29 janvier 2021, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé la proposition du Directoire de reprendre la politique de distribution de dividendes de la société. Cette décision a été prise à la lumière de l'amélioration des performances du cabinet et de la résilience des perspectives sur le marché du conseil en dépit du contexte sanitaire.

Une résolution sera donc proposée en ce sens à l'Assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2021 qui approuvera les comptes de l'exercice 2020/21. Le montant du dividende proposé sera déterminé au regard des comptes clos au 31 mars 2021.

Pour mémoire, Wavestone avait exceptionnellement suspendu sa politique de distribution de dividendes dans le cadre de la crise Covid-19. Aucun dividende n'avait donc été versé au titre de l'exercice 2019/20.

Avant cette décision, Wavestone avait versé tous les ans un dividende, et ce depuis son introduction en Bourse en 2000.

Pendant 20 ans, chaque année, le montant du dividende avait été supérieur ou égal au montant de l'année précédente (retraité des divisions du nominal de l'action intervenues au cours de la période). Au titre de l'exercice 2018/19, le cabinet avait ainsi versé un dividende de 0,23 € par action, en progression de +14% par rapport à l'année précédente.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2020/21, le mardi 27 avril 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

