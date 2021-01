Wavestone : Wavestone classé à la 2ème place de sa catégorie au classement Gaïa Rating 2020

Les résultats de la 12ème campagne Gaïa Rating ont été dévoilés vendredi 18 décembre 2020 dans un format digital. Pour la 11ème année consécutive, Wavestone figure dans ce classement qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance. En 2020, Wavestone se classe à la 2ème place dans la catégorie des entreprises réalisant entre 150 M€ et 500 M€ de chiffre d'affaires.

Ce résultat est en phase avec l'objectif du plan stratégique Wavestone 2021 d'inscrire le cabinet dans le top 3 de sa catégorie en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE), mesuré tous les ans au travers du classement Gaïa Rating, indice ISR de référence pour les valeurs moyennes.

« La RSE est au cœur de notre stratégie et l'ensemble de nos collaborateurs se mobilisent pour atteindre notre objectif. Sur l'exercice 2019/20, nous avons particulièrement progressé sur l'une de nos thématiques phares en matière de diversité, le handicap, avec le doublement de nos effectifs par rapport à 2018 grâce à un dispositif de recrutement dédié, et avec la montée en puissance de la Mission Handicap qui accompagne une trentaine de collaborateurs et forme le management et les équipes RH sur ce sujet.

En matière d'éthique, après l'adoption du Code de conduite Middlenext et la diffusion d'un guide d'application, nous avons complété notre dispositif de lutte contre la corruption avec un e-learning que 80% des collaborateurs ont suivi.

En parallèle, nous avons fortement développé l'engagement du cabinet dans des actions de mécénat de compétences au travers du mentorat et de la réalisation d'une soixantaine de missions de conseil pro bono pour des associations avec l'implication de plus de 130 consultants.

Enfin, nous avons poursuivi nos efforts de réduction de l'empreinte carbone de notre activité, en particulier grâce aux actions menées en matière de recyclage et de transports.

En 2021, notre priorité sera d'agir sur les thèmes sur lesquels nous sommes en retard par rapport à nos objectifs, comme l'égalité entre les femmes et les hommes. » commente Hélène Cambournac, responsable RSE de Wavestone.

Une démarche RSE construite pour l'ensemble des parties prenantes

Engagé dans une démarche RSE depuis 2011, Wavestone a fait de la RSE l'un des piliers de la stratégie d'entreprise. La démarche RSE du cabinet est structurée autour de quatre axes stratégiques qui se déclinent en sept engagements structurants :

Être un employeur responsable : en développant l'épanouissement des collaborateurs mais aussi en menant des actions concrètes en faveur de la diversité et l'inclusion ;

: en développant l'épanouissement des collaborateurs mais aussi en menant des actions concrètes en faveur de la diversité et l'inclusion ; Être un partenaire de confiance : en garantissant le respect des règles de transparence, de déontologie et de sécurité de données mais aussi en entretenant une relation responsable avec nos fournisseurs ;

: en garantissant le respect des règles de transparence, de déontologie et de sécurité de données mais aussi en entretenant une relation responsable avec nos fournisseurs ; Wavestone veut être un cabinet de conseil engagé par l'intégration d'enjeux RSE dans sa pratique du conseil ;

par l'intégration d'enjeux RSE dans sa pratique du conseil ; Avoir une empreinte sociétale positive dont l'enjeu est de limiter les impacts environnementaux de ses activités et de soutenir des projets créateurs de valeur sociétale.

L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement.

Pour consulter la déclaration de performance extra-financière 2019/20 de Wavestone, cliquez ici.

