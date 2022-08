Wavestone : Wavestone et PEN Partnership se rapprochent pour devenir un acteur majeur du conseil au Royaume-Uni

Après avoir signé un protocole conditionnel en juillet 2022, Wavestone annonce l'acquisition de PEN Partnership, un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni.

PEN Partnership : un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les services financiers et l'industrie pharmaceutique

Fondé en 2012, PEN Partnership s'est imposé comme un partenaire de confiance auprès de grandes entreprises opérant dans les secteurs des services financiers et de l'industrie pharmaceutique. PEN Partnership accompagne les projets de transformation de ses clients à travers quatre spécialités principales : Expérience client & digital, Opérations & automatisation, Data & technologie et Conduite du changement.

PEN Partnership est basé à Londres et compte environ 60 collaborateurs permanents, auxquels s'ajoutent de l'ordre de 40 consultants indépendants.

Au cours des 10 dernières années, PEN Partnership n'a cessé de croître pour atteindre un chiffre d'affaires de 19,6 M£ (?23,4 M€) pour l'exercice clos en mars 2022, et une marge EBITDA ajustée d'environ 15%.

Un coup d'accélérateur au développement de Wavestone au Royaume-Uni, en ligne avec le plan stratégique Impact

Ce projet s'inscrit parfaitement dans le plan stratégique Impact de Wavestone : accélérer la croissance externe du cabinet dans ses zones géographiques cibles.

Cette acquisition permet d'enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni avec les compétences de conseil en management dont dispose PEN Partnership. La combinaison de ces compétences et des compétences technologiques de Wavestone constituera une offre conseil de tout premier plan pour accompagner les projets de transformation des plus grands clients tant dans les secteurs des services financiers et de l'industrie pharmaceutique que sur le marché britannique plus largement.

Chris Gibson, CEO de PEN Partnership, commente : “Ensemble, Wavestone et PEN Partnership accroissent significativement leur force de frappe et c'est une excellente nouvelle pour nos clients et notre équipe. Nos deux cabinets proposent des offres complémentaires et partagent des valeurs très proches. Wavestone poursuit un plan de croissance ambitieux et je suis très enthousiaste à l'idée que l'équipe de PEN joue un rôle clé dans la construction d'un acteur majeur du conseil sur le marché britannique.”

Reza Maghsoudnia, Directeur du développement stratégique de Wavestone, ajoute : “Ce rapprochement renforce la capacité de Wavestone à accompagner des programmes de transformation de dimension internationale. Grâce à PEN Partnership, nous accélérons notre croissance au Royaume-Uni et dans le même temps, nous enrichissons notre proposition de valeur dans les services financiers et l'industrie pharmaceutique à l'échelle globale. Il ne fait aucun doute, au vu de nos discussions avec PEN Partnership, qu'il existe des synergies non seulement entre nos offres, mais aussi entre nos cultures d'entreprise. Nous sommes fortement alignés sur des sujets tels que la RSE, la diversité et l'inclusion, ainsi que Great Place to Work®, et cela constitue un facteur clé de succès pour notre projet commun.”

Modalités de l'opération

L'opération se traduit par l'acquisition de 100% du capital de PEN Partnership par Wavestone.

Le prix d'acquisition s'élève à 22,5 M£ (?26,8 M€) en valeur d'entreprise, montant auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 7,5 M£ (?8,9 M€), conditionné par la performance de PEN Partnership pendant les 18 prochains mois.

Cette acquisition est intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres de Wavestone.

PEN Partnership sera intégré aux comptes consolidés de Wavestone à partir du 1er août 2022.

L'équipe de direction de PEN Partnership jouera un rôle clé dans la nouvelle practice formée au Royaume-Uni à la fin de la période d'intégration.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

