Wavestone : acquisition confirmée de PEN Partnership

Après avoir signé un protocole conditionnel en juillet, Wavestone annonce l'acquisition -financée intégralement en numéraire-, de PEN Partnership, cabinet de conseil indépendant au Royaume Uni, spécialisé dans les services financiers et l'industrie pharmaceutique.



Comptant environ 60 collaborateurs permanents, auxquels s'ajoutent de l'ordre de 40 consultants indépendants, PEN Partnership a réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 millions de livres sterling et une marge EBITDA ajustée d'environ 15% pour l'exercice clos en mars 2022.



Le prix d'acquisition s'élève à 22,5 millions de livres en valeur d'entreprise, montant auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 7,5 millions, conditionné par la performance de PEN Partnership pendant les 18 prochains mois.



