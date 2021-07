Wavestone : croissance interne de 21% au premier trimestre

Au premier trimestre, clos fin juin, de son exercice 2021/22, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 115,2 millions d'euros, en progression de 22%. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du cabinet s’est élevée à 21%. Outre un effet de base favorable ce trimestre (recul de -10% à périmètre et change constants au premier trimestre 2020/21), le groupe a bénéficié d’un effet jour positif à hauteur de +3%.



Cette croissance trimestrielle soutenue est le résultat de la bonne orientation des indicateurs opérationnels au cours de la période. Le taux d'activité s'est ainsi élevé à 78% sur le trimestre, un niveau supérieur à l'objectif de 75% visé sur l'ensemble de l'exercice, contre 71% en 2020/21.



Le taux journalier moyen sur le trimestre s'est établi à 842 euros, chiffre stable par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'exercice 2020/21. L'intégration d'Everest Group consulting durant deux mois sur le trimestre a contribué positivement à ce prix de vente à hauteur de 3 euros.



Au 30 juin 2021, Wavestone comptait 3 437 collaborateurs contre 3 453 au 31 mars 2021. Le plan de recrutement est en ligne avec l'objectif annuel qui vise l'embauche de plus de 800 nouveaux collaborateurs sur l'exercice.



A fin juin, le turn-over sur 12 mois glissants s'est établi à 13% contre 11% en 2020/21. Après le point bas du dernier exercice, cette remontée était anticipée par le cabinet. L'objectif de contenir ce taux aux alentours de 15% sur l'ensemble de l'exercice 2021/22 pourrait s'avérer plus tendu qu'escompté initialement.



Wavestone a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice : un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%. Ces objectifs, qui incluent Everest Group consulting, s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.



Le cabinet garde l'ambition de poursuivre sa politique de croissance externe ciblée sur l'exercice, en donnant toujours la priorité à des acquisitions aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies.



Wavestone a entamé au cours du premier trimestre une réflexion stratégique qui conduira à la présentation d'un nouveau plan de développement pluriannuel, accompagné d'objectifs chiffrés, à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021/22, le 6 décembre 2021.