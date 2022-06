Wavestone : le résultat net pdg a doublé en 2021/22

Wavestone a publié hier un chiffre d'affaires de 470 ME au titre de l'exercice 2021/22, en hausse de 13% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant est passé de 53,3 à 74,8 ME, soit une hausse de 40%.



Le résultat opérationnel ressort à 72,8 ME, en hausse de 68% par rapport à l'exercice 2020/21, tandis que le résultat net part du groupe a plus que doublé (+101%) pour s'établir à 51 ME.



Pour l'exercice 2022/23, Wavestone table sur un chiffre d'affaires supérieur à 505 ME.



Pour la suite, Wavestone mise sur son nouveau plan stratégiqueImpact, à horizon 2025, pour devenir 'le partenaire privilégié des grandes entreprises pour leurs programmes de transformation majeurs'.



A horizon 2025, Wavestone compte ainsi franchir un nouveau cap de croissance et vise un chiffre d'affaires de 750 ME. La société compte faire figurer 5 grands comptes non français dans son Top 20 clients et positionner le cabinet dans les 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.