Wavestone : baisse de 19% du résultat net annuel

Wavestone publie au titre de son exercice 2020-21 un résultat net part du groupe de 25,4 millions d'euros, soit un repli de 19%, et une marge opérationnelle courante de 12,8% contre 13,2% un an auparavant, atteignant ainsi son objectif d'une marge à deux chiffres.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 417,6 millions d'euros, en repli limité de 1%, soit une 'nette surperformance du cabinet par rapport à un marché du conseil qui a reculé d'environ 13% à l'échelle mondiale au cours de l'année 2020, et de 11% en France'.



Le directoire et le conseil de surveillance proposeront à l'assemblée générale du 27 juillet le versement au titre de 2020-21 d'un dividende de 0,23 euro par action, identique à celui versé en 2019 au titre de 2018-19.



