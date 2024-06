WAVESTONE : objectif de cours rehaussé chez Oddo BHF

Le 04 juin 2024

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Wavestone avec un objectif de cours rehaussé de 69 à 72 euros, après des résultats annuels '(encore une fois) très solides, au-dessus des attentes et du budget initial à tous les niveaux'.



'Si l'exercice en cours sera certes plus challenging (sans surprise), la trajectoire budgétée reste très convenable et satisfaisante dans le contexte actuel, et supérieure à la majorité des pairs du secteur', ajoute l'analyste.



Il estime que l'action se traite désormais avec une légère prime sur son secteur 'qui se justifie par les performances opérationnelles et les perspectives à moyen terme', et que le potentiel de hausse de 20% 'parait suffisamment attractif pour un titre de cette qualité'.



