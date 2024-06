WAVESTONE : objectif de cours rehaussé chez Stifel

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Wavestone tout en rehaussant son objectif de cours de 68 à 72 euros, estimant que le cabinet de conseil 'a réalisé une performance opérationnelle exceptionnelle dans un environnement difficile'.



'Son exercice 2023-24 a de nouveau démontré la haute qualité de l'équipe de direction', estime le broker. Ajoutant que Wavestone devrait être en mesure d'atteindre ses objectifs pour l'exercice qui vient, il anticipe une hausse de 11% du BPA en 2024-25.



