Wavestone figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'accompagner les grandes entreprises et les organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que le cabinet appelle « The Positive Way ». A fin mars 2023, Wavestone compte 4 406 collaborateurs dans 9 pays.

Secteur Services et conseils en informatique