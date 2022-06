Wavestone : résultats annuels solides, prévisions prudentes

Si Wavestone a réalisé un exercice 2021/22 en affichant une rentabilité opérationnelle solide, la société de conseil spécialiste de la transformation des entreprises se veut prudende sur l'exercice en cours. En Bourse, l'action Wavestone perd 0,5% à 49,40 euros après avoir cédé plus de 6% hier avant cette publication dans des volumes très importants.



Sur l'exercice 2021/22, le résultat opérationnel courant a bondi de 40% à 74,8 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 15,9%, conforme à l'objectif, relevé en fin d'exercice, d'une marge supérieure à 15,5%. Pour mémoire, la marge opérationnelle courante dégagée un an plus tôt était de 12,8%.



Cette nette amélioration de la rentabilité est " le fruit d'un marché porteur et d'une très bonne performance commerciale et opérationnelle ", a expliqué Pascal Imbert, président du Directoire à l'occasion d'une rencontre avec les journalistes.



Wavestone a ainsi vu son chiffre d'affaires progresser de 13% à 470,1 millions d'euros, dépassant l'objectif de 462 millions d'euros. A taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est établie à 10%.



La société de conseil spécialiste de la transformation des entreprises a réalisé près de 1 000 recrutements bruts en 2021/22, au-delà de l'objectif, relevé en décembre 2021, de 900 embauches annuelles.



Cette bonne dynamique a permis au cabinet de compenser la hausse du taux de turn-over, qui s'est établi à 18% au titre de l'exercice 2021/22 contre une cible de 15%. L'objectif de Wavestone est de ramener graduellement son turn-over aux alentours de 15% au cours de l'exercice 2022/23.



Au 31 mars 2022, Wavestone comptait 3 732 collaborateurs, soit une hausse nette de 279 sur un an.



Fort d'une prise de commande demeurée soutenue sur l'ensemble de l'exercice, le taux d'activité s'est établi à 77% à l'issue de l'exercice 2021/22, contre 71% une année plus tôt. Ce résultat est sensiblement supérieur au niveau de 75% visé sur l'exercice.



Sur l'ensemble de l'exercice, le taux journalier moyen s'est élevé à 854 euros, marquant une progression par rapport au prix de vente moyen de 842 euros enregistré en 2020/21. L'intégration des cabinets Everest Group consulting, why innovation! et NewVantage Partners a contribué à hauteur de 7 euros à cette évolution.



La trésorerie disponible s'élevait quant à elle à 108,3 millions d'euros contre 88 millions d'euros un an plus tôt.



Sa situation financière lui donner les moyens de réaliser de nouvelles acquisitions au cours de l'année, en donnant la priorité aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, sans s'interdire des opérations tactiques en France.



S'agissant de ses perspectives, Wavestone affiche sa prudence, en particulier au second semestre, même si la " visibilité commerciale demeure excellente, avec un carnet de commande à 4,3 mois au 31 mars 2022 ". Jusqu'à présent, la dynamique constatée en 2021 s'est maintenue sur les premiers mois de 2022.



Le management observe cependant que " l'environnement économique à commence à s'assombrir en raison du ralentissement de la croissance, des problèmes d'approvisionnement et de la guerre en Ukraine ". Pour autant, Wavestone n'a " pas encore constaté de baisse de la demande ". Il explique cette résistance par le fait que " le besoin de transformation est tellement fort et que d'importants projets de transformation sont en cours ".



Dans ce contexte, Wavestone vise un chiffre d'affaires supérieur à 505 millions d'euros et une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 15% sur l'exercice 2022/23.