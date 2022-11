Wavestone : société de conseil française à valeur ajoutée

Jusqu'en 2017, Wavestone s'appelait Solucom. Le changement de patronyme date du rapprochement avec Kurt Salmon, qui a donné naissance à la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je me permets d'ajouter que Solucom avait été créée en 1990 et que son entrée en bourse date de mars 2001. En plein milieu de la Berezina des valeurs internet du début du millénaire, que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Le fait que Wavestone existe toujours, avec aux commandes l'un de ses cofondateurs, Pascal Imbert, est en soi une belle preuve de solidité (lire ici une interview du dirigeant en juin dernier).

Une rentabilité de haut de panier

Mais ce n'est pas le seul atout de l'entreprise. Wavestone se distingue par un niveau de marge inédit parmi ses pairs. Même l'ogre Capgemini, réputé pour sa rentabilité soignée, demeure un ton en-deçà. La raison, ou plutôt les raisons ? D'abord une structure plus souple que les sociétés de conseil traditionnelles, très pyramidales. Ensuite une culture d'équipe avec des bonus de performance liés aux succès des missions. Enfin une stratégie de relation client qui favorise la fidélité d'un côté et qui fait la part belle à la coopération interne pour répondre aux problématiques de l'autre. Exprimé ainsi, cela ressemble à la plaquette commerciale un peu recuite de n'importe quelle entreprise du secteur. Mais en l'occurrence, le cocktail fonctionne vraiment, avec un taux de marge opérationnelle qui avoisine 15%. Par comparaison, Capgemini tourne autour de 13% et une société de conseil informatique de taille moyenne plutôt généraliste se situe dans la zone 8 à 11%.

Bien implanté dans le gotha hexagonal

Wavestone place ses quelque 3700 consultants chez des grands comptes, en particulier dans les services financiers, qui représentent le tiers des 470 M€ de revenus annuels. Le groupe est, par ailleurs, bien implanté dans l'énergie (16%), le secteur public (13%) et l'industrie (12%). Le sextet de ses meilleurs clients, qui représentent ensemble 31% de l'activité, se compose d'EDF, TotalEnergies, SNCF, Société Générale, La Poste et Crédit Agricole. Du beau monde donc, avec de grosses capacités financières et des besoins permanents, puisque l'externalisation de certaines compétences est devenue la norme chez les grandes structures. Une clientèle qui montre aussi un ancrage français très prononcé (84% des revenus), que le management s'emploie à diversifier via des acquisitions à l'international.

Les revenus et les clients de Wavestone (Source Présentation Société)

Grâce à cette diversification et à sa bonne réputation, Wavestone espère passer entre les gouttes des deux principaux vents contraires du moment. D'abord un contexte économique qui, on le sait, est compliqué par une mauvaise visibilité sur les dégâts causés par l'inflation et les politiques monétaires restrictives qui en découlent. Certains clients ont déjà commencé à réduire leurs dépenses, soit par souci d'économies sur les coûts, soit pour d'autres facteurs incidents. Par exemple, l'Etat fait plus attention à ses frais de conseil depuis le "McKinsey-Gate", tandis que la Société Générale a réduit la voilure depuis son départ de Russie.

L'autre vent contraire, c'est le taux de rotation des effectifs plus élevé que d'habitude. Environ 19%, contre 15% visé Wavestone. Conserver ses forces vives est bien sûr un enjeu crucial pour les entreprises du secteur, surtout celles qui veulent maintenir une forte récurrence chez leurs clients. La plus-value apportée par des consultants expérimentés et efficaces est la meilleure garantie possible de ce point de vue. Par opposition aux conseillers juniors qui pullulent et dont l'apport est souvent discutable, pour user d'un langage diplomate.

Compte de résultats (Source Zonebourse & S&P Capital IQ) / Attention, les projections reposent sur un nombre réduit d'analystes (3)

Le groupe prévoit de dégager sur l'exercice en cours, qui sera clos le 31 mars prochain, un chiffre d'affaires de 505 M€, tout en préservant une marge voisine de 15%. Cette régularité dans les performances, en dépit du contexte précité, et une valorisation tout à fait abordable, ont permis à Wavestone de mieux résister en bourse que la plupart de ses homologues cette année.