Wayfair Inc. (Wayfair) est une destination en ligne pour la maison. Grâce à sa plateforme de commerce électronique, la société propose à ses clients une navigation visuellement inspirée et un merchandising convaincant. Les segments de la société sont les États-Unis et l'international, qui comprend les activités au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Irlande. Le secteur américain comprend principalement les montants gagnés grâce à la vente de produits par l'intermédiaire de la famille de sites Wayfair aux États-Unis. Le segment international comprend principalement les montants gagnés grâce à la vente de produits par l'intermédiaire des sites internationaux de Wayfair. La société propose une sélection en ligne de meubles, d'articles de décoration, d'articles ménagers et de produits d'amélioration de l'habitat. Les marques de la société comprennent Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold et Wayfair Professional. La société propose également certains produits sous ses propres marques, telles que Three Posts et Mercury Row.