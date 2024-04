Wayfair Inc. offre à ses clients, par le biais de sa plateforme de commerce électronique, une navigation inspirée visuellement et un merchandising convaincant. Les clients de l'entreprise couvrent un large éventail démographique, avec des revenus annuels par ménage allant de 25 000 à plus de 250 000 dollars, et comprennent également des professionnels, des petites entreprises en démarrage aux entreprises mondiales. L'entreprise propose également certains produits sous ses propres marques, telles que Three Posts et Mercury Row. Grâce à ces marques maison, l'entreprise aide ses clients à naviguer dans son assortiment de produits pour trouver les articles qui correspondent à leurs besoins. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Les États-Unis et l'international. Le secteur américain comprend principalement les montants gagnés grâce à la vente de produits par l'intermédiaire de la famille de sites de Wayfair aux États-Unis. Le secteur international comprend principalement les montants gagnés grâce à la vente de produits par l'intermédiaire des sites internationaux de la société. Il est exploité sous les noms de Wayfair.ca au Canada, Wayfair.co.uk au Royaume-Uni, Wayfair.de en Allemagne et Wayfair.ie en Irlande.