Wayzim Technology Co Ltd, anciennement Wayz Intelligent Manufacturing Technology Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la conception, la fabrication et les services de vente de systèmes de tri logistique intelligents. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des systèmes de tri à courroie transversale, des systèmes de tri en vrac et autres. Les produits et services de la société sont utilisés dans les secteurs de la livraison express, de la logistique, de l'entreposage, du commerce électronique, des aéroports et d'autres secteurs. La société exerce ses activités sur le marché chinois et sur les marchés étrangers tels que la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, Singapour et la Russie.