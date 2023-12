WB Burgers Asia Inc, anciennement Business Solutions Plus, Inc, est une société de chèque en blanc. La société a l'intention de servir de véhicule pour réaliser une acquisition d'actifs, une fusion, un échange d'actions ou tout autre regroupement d'entreprises avec une entreprise nationale ou étrangère. La société n'est pas engagée dans des opérations commerciales. Elle n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings