WD-40 COMPANY : DA Davidson toujours à l'achat

La société WD-40 est une entreprise de marketing mondial. La société est engagée dans le développement et la vente de produits qui résolvent les problèmes dans les ateliers, les usines et les foyers du monde entier. Les secteurs de la société comprennent les Amériques, l'EMEA et l'Asie-Pacifique. La société possède une gamme de marques comprenant des produits d'entretien et des produits de nettoyage et d'entretien de la maison, dont WD-40 Multi-Use Product, WD-40 Specialist, 3-IN-ONE, GT85, 2000 Flushes, no vac, 1001, Spot Shot, Lava, Solvol, X-14, et Carpet Fresh. Le produit polyvalent WD-40 est un produit d'entretien polyvalent et est vendu sous forme d'aérosol avec différents systèmes de distribution, d'aérosol à gâchette non aérosol et sous forme de liquide en vrac dans les magasins de grande distribution, les quincailleries, les magasins de club-entrepôt, les points de vente de pièces automobiles, les détaillants en ligne et les distributeurs et fournisseurs industriels. La société commercialise et vend ses produits dans plus de 176 pays et territoires du monde entier par l'intermédiaire d'épiceries, de détaillants en ligne, de fournisseurs agricoles et autres.

Secteur Produits ménagers