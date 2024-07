La société WD-40 est une entreprise de commercialisation mondiale. Elle développe et vend des produits qui résolvent les problèmes rencontrés dans les ateliers, les usines et les foyers du monde entier. Elle possède une large gamme de marques comprenant des produits d'entretien et des produits de nettoyage et de soins à domicile, tels que WD-40 Multi-Use Product, WD-40 Specialist, 3-IN-ONE, GT85, 2000 Flushes, no vac, 1001, Spot Shot, Lava, Solvol, X-14, et Carpet Fresh. Ses produits d'entretien comprennent des produits d'entretien polyvalents et des produits d'entretien spécialisés. Le produit multi-usage WD-40 est vendu sous forme d'aérosol avec différents systèmes de distribution, de spray à gâchette non aérosol, de stylo de précision et sous forme de liquide en vrac. WD-40 Specialist est une gamme de produits d'entretien spécialisés de qualité professionnelle qui comprend des pénétrants, des dégraissants, des inhibiteurs de corrosion, des graisses, des lubrifiants et des dérouilleurs destinés aux professionnels et aux consommateurs enthousiastes. La société commercialise et vend ses produits dans plus de 176 pays.

Secteur Produits ménagers