WDB HOLDINGS CO., LTD. est une société dont l'activité principale est la répartition de la main-d'œuvre. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le segment des services de ressources humaines s'occupe du travail des clients principalement par le biais de contrats de recrutement temporaire et de contrats de sous-traitance. Le secteur d'activité CRO (Contract Research Organization) agit sur et soutient le travail expérimental dans la recherche fondamentale de produits pharmaceutiques, de quasi-médicaments, de cosmétiques et le travail de développement après l'essai clinique. L'autre secteur d'activité s'occupe de la fabrication sous contrat de produits chimiques organiques, ainsi que du développement et de la vente de produits, et de la recherche sur l'aquaculture et l'élevage de palourdes, de poissons et d'algues, entre autres.