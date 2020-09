WE.CONNECT : FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ ET DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE

CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES DE RÉSULTATS ANNUELS

WE.CONNECT (Paris:ALWEC) :

Données non auditées*

Au 30 juin en M€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d’affaires 84,7 62,5 + 35,6% EBITDA 3,3 2,2 + 52,5% Résultat d’exploitation 3,3 2,1 + 54,8% Résultat financier (1,4) (0,2) - Résultat courant 1,8 1,9 -3,0% Résultat exceptionnel (0,3) (0,1) Résultat net 1,0 1,2 -20,7%

*Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

HAUSSE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ

WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires semestriel 2020 de 84,7 M€, en hausse sensible de 35,6% par rapport au 1er semestre 2019.

Cette performance, qui contraste fortement avec un environnement économique général impacté par la crise sanitaire, a été portée d’une part, par la hausse des achats en équipements informatiques par les ménages et l’organisation croissante des entreprises en télétravail, et d’autre part, par le réseau de distribution large et diversifié du Groupe en particulier les plateformes e-commerce.

Les efforts marketing et commerciaux et l’emménagement en fin d’année dernière de l’ensemble du personnel dans un nouveau siège social doté d’un entrepôt logistique de dernière génération, a permis de préserver la réactivité commerciale des équipes auprès de l’ensemble des clients du Groupe. WE.CONNECT a parallèlement poursuivi sa montée en puissance vers le segment professionnel grâce à l‘intégration réussie de PCA France, spécialiste de la distribution informatique BtoB des grandes marques high-tech.

UNE RENTABILITE EN FORTE HAUSSE

La hausse de l’activité s’est accompagnée d’une croissance soutenue de la rentabilité du Groupe.

L’amélioration du mix-produits, conjuguée à la maîtrise des frais de personnel et de la chaîne d’approvisionnement, permet à WE.CONNECT de réaliser un EBITDA en croissance de 52,5%. Il ressort à 3,9% du chiffre d’affaires, en hausse de 0,4 pt par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat d’exploitation intègre une dotation aux amortissements et provisions sur stocks quasi-stable et s’établit à 3,3 M€, en augmentation de 54,8%.

Le résultat financier s’affiche à (1,4) M€, en forte baisse par rapport au 1er semestre 2019 en raison de provisions pour dépréciation de valeurs mobilières de placement.

Après comptabilisation d’un résultat exceptionnel de (0,3) M€ constitué essentiellement de dons à des œuvres caritatives et d’un impôt sur les sociétés de (0,6) M€, stable par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent, le résultat net ressort à 1,0 M€ contre 1,2 M€ au 30 juin 2019.

BILAN SOLIDE

Au 30 juin 2020, les fonds propres de WE.CONNECT s’élèvent à 25,6 M€, en légère progression par rapport au 31 décembre 2019.

Au 1er semestre 2020, le Groupe a fait appel pour 17 M€ à un prêt garanti par l’Etat (PGE) afin de renforcer sa structure financière. En conséquence, la trésorerie nette d’endettement s’affiche à (10,8) M€ contre 12,4 M€ au 31 décembre 2019.

Le Groupe a poursuivi ses efforts visant à réduire son actif circulant. L’encours clients brut a ainsi baissé de 5,5 M€ par rapport à la position du 31 décembre 2019 grâce à une intensification des initiatives de recouvrement.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ 2022

Sur le second semestre, WE.CONNECT va tirer parti de la solidité et de la résilience de son modèle pour poursuivre sa croissance dans un contexte offrant peu de visibilité.

La robustesse des partenariats avec les marques leaders du digital, les lancements des gammes d’accessoires pour la téléphonie et les gammes « enfants », ainsi que la confiance renouvelée des grandes centrales de distribution sont autant d’atouts qui permettent à WE.CONNECT d’anticiper en 2020 des résultats annuels en hausse et de confirmer pour 2022 son objectif de franchir le cap des 200 M€ de chiffre d’affaires.

« Dans un environnement économique général fortement perturbé, l’activité de ventes de produits informatiques et d’accessoires s’est démarquée en offrant de belles opportunités de croissance dont nous avons su bénéficier grâce au contact régulier que nos équipes ont maintenu avec nos clients, à notre réactivité et à notre forte capacité d’adaptation. Cette évolution laisse entrevoir de belles perspectives de nos prochains résultats annuels. »

déclare Moshey Gorsd, Président-Directeur général de WE.CONNECT.

Prochaine publication : chiffre d’affaires 2020 : mardi 2 février 2021, avant Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE ® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion ® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO ® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN ® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 155,0 M€ en 2019, en progression de + 27% par rapport à 2018.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr

