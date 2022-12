WE CONNECT : Informations privilégiées / Autres communiqués

Communiqué de presse

Paris, le 2 décembre 2022, 8h30

WE.CONNECT LANCE SA NOUVELLE

ACTIVITE "WE SECONDE VIE"

UN ENGAGEMENT FORT POUR FAVORISER

L'ECONOMIE CIRCULAIRE

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 - ALWEC), spécialiste des accessoires high tech pour l'informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce le lancement de sa nouvelle activité « WE SECONDE VIE » qui proposera un service de rachat des anciens équipements informatiques et smartphones auprès de ses clients revendeurs et une nouvelle offre commerciale de produits reconditionnés. WE.CONNECT s'inscrit ainsi dans une démarche d'économie circulaire visant à limiter son impact environnemental.

WE.CONNECT se positionne sur le marché en plein essor des produits reconditionnés et anticipe les évolutions réglementaires qui tendent à limiter le gaspillage des ressources et à prolonger la durée de vie des appareils électroniques. Son offre de rachat facilitera l'acquisition de produits en vue de leur reconditionnement, et par là le développement d'une activité à plus forte valeur ajoutée.

Dès le 1er décembre 2022, le groupe WE.CONNECT proposera à tous ses clients revendeurs, le rachat à terme de produits fonctionnels et en bon état, commercialisés par le Groupe à compter de cette date.

En début d'année 2023, WE.CONNECT proposera également à ses clients revendeurs :

une gamme complète de produits reconditionnés en France.

le rachat immédiat des équipements PC, écrans, smartphones et tablettes, quel qu'en soit l'état, depuis une interface de cotation.

A terme, d'autres catégories de produits seront éligibles au rachat.

"Cette nouvelle offre marque un engagement fort du Groupe WE.CONNECT dans le lancement d'une démarche favorisant l'économie circulaire, le réemploi et la préservation des ressources. Elle répond également à de fortes attentes de nos revendeurs et de leurs clients professionnels. Elle s'inscrit enfin dans une logique de sobriété économique et écologique" déclare Moshey Gorsd, PDG de WE.CONNECT.

