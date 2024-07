Cette progression est dû au succès rencontré par les produits en charge et connectique et autres accessoires pour smartphone WE, la marque phare de WE.CONNECT, et par les produits de la marque HALTERREGO, spécialisée en accessoires audio au design vintage.

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 - ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques a réalisé au premier semestre 2024 un chiffre d'affaires de 121,5 M€, en baisse de 6,3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Au vu du contexte difficile rencontré sur le marché de l'informatique et de l'impression depuis le premier trimestre de l'année, WE.CONNECT réussit à maintenir une activité semestrielle soutenue.

