WE.CONNECT : UNE NOUVELLE ANNEE RECORD

DEPASSEMENT DE L’OBJECTIF DU CAP DES 200 M€ DE CA PREVU POUR 2022

Chiffre d’affaires

Données non auditées consolidées

En M€ 2020 2019 Variation 1er semestre 84,6 62,5 +35,4% 2nd semestre 126,5 92,5 +36,8% TOTAL 211,1 155,0 +36,2%

WE.CONNECT enregistre en 2020 un chiffre d’affaires de 211,1 M€, en forte hausse de + 36,2% portée par la demande soutenue pour les produits high-tech. Au 2nd semestre, période stratégique pour les activités du Groupe, les ventes ressortent en hausse de 36,8% par rapport au 2nd semestre 2019.

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire marqué par le confinement des populations qui a généré une hausse sensible du télétravail et des nouveaux usages numériques, le Groupe a su répondre à la forte demande de ses clients en équipement informatique.

La dynamique exceptionnelle d’activité sur l’année écoulée conduit We.Connect à dépasser l’objectif du cap des 200 M€ de chiffre d’affaires, initialement anticipé pour 2022.

HAUSSE SPECTACULAIRE DES VENTES D’ORDINATEURS PORTABLES ET DE MONITEURS

L’évolution record de l’activité a bénéficié de la contribution significative des ventes d’ordinateurs portables et de moniteurs qui se sont accélérées depuis le début de l’exercice avec l’organisation croissante des entreprises en télétravail. Ces performances ajoutées aux efforts marketing et commerciaux visant à accroître les référencements stratégiques conduisent We.Connect à afficher désormais des positions d’acteur incontournable en France sur des gammes d’équipement informatique.

Pour y parvenir, le Groupe a tiré parti du succès et de la pérennité de ses accords historiques avec SAMSUNG et ACER et des plus récents avec HP et LENOVO.

PERSPECTIVES FAVORABLES

Fort de la robustesse de ses partenariats avec des grandes marques high-tech et de la puissance de ses réseaux de distribution, le Groupe va s’appuyer sur l’accélération forte et pérenne de ses marchés pour poursuivre sa dynamique de croissance en 2021 et au-delà.

Prochaine publication : Résultats annuels 2020 : mardi 14 avril 2021, après Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE ® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion ® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO ® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN ® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 211,1 M€ en 2020, en progression de + 38,1% par rapport à 2019.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr.

