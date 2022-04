We Connect : s'empare de Dyadem, Octant et Sham

We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce l’acquisition de Dyadem, d’Octant et de leur plateforme logistique Sham. Ces entités, qui ont généré au 31 mars 2021 un chiffre d’affaires de 59,7 millions d'euros pour un résultat net de 1,1 million, vont permettre au groupe d’enrichir son catalogue grâce à une offre complémentaire d’imprimantes et de consommables tout en développant une stratégie de cross selling sur l’ensemble des parcs clients.



We.Connect poursuit ainsi son cycle d'acquisition pour étendre son périmètre d'activité et consolider sa place de référent dans la distribution d'équipements high tech.