Weaccess : 5G Industrielle - Publié le 31/01/2022

Paris, le 3 mars 2022

N°3003

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5G industrielle :

remise du rapport de Philippe Herbert et annonce de nouvelles mesures

A l'occasion de la remise du rapport par le président de la mission 5G industrielle, Philippe Herbert, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, et Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, ont annoncé plusieurs nouvelles mesures, dont le lancement d'un appel à projets franco-allemand dédié aux problématiques de 5G industrielle. La réunion du CSF a également été l'occasion d'annoncer sept nouveaux lauréats de la stratégie d'accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications, élaborée dans le cadre de France 2030.

Confiée par les ministres Agnès Pannier-Runacheret Cédric O à Philippe Herbert le 19 octobre 2021, la mission 5G industrielle avait un triple objectif : développer les usages de la 5G dans l'industrie française et accélérer l'appropriation par les professionnels ; identifier les éventuels freins à son déploiement ; et proposer des actions concrètes pour accompagner l'industrie dans l'émergence et le déploiement de services 5G innovants. Après plusieurs mois de concertation, la mission constate que le déploiement d'usages de la 5G en France et notamment dans l'industrie française reste moins important que dans d'autres pays. La dynamique d'expérimentations doit ainsi être amplifiée pour éviter de prendre du retard dans les années à venir.

La mission a identifié sept freins principaux au développement de la 5G industrielle en France, chaque frein faisant l'objet de recommandations concrètes : l'accès aux fréquences ; la nécessité d'accélérer le développement de l'écosystème 5G industrielle en France ; l'insuffisante disponibilité d'équipements et de services adaptés ; le besoin de simplifier et rendre plus accessible la 5G industrielle ; la difficulté à trouver les bonnes compétences pour déployer la 5G industrielle ; les interrogations sanitaires, environnementales et sociétales ; le manque de visibilité et de maturité des écosystèmes 5G industrielle français et européens.

Des réponses rapides aux recommandations

A la suite de ces recommandations, les ministres ont décidé de :