CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 EN PROGRESSION

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE AU 2EME SEMESTRE

PERSPECTIVES FAVORABLES AVEC LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE « PRIVATE LTE » ET l'ARRIVEE DE LA 5G

Chiffre d'affaires en K€

Données non auditées - Normes françaises 2020 2019 Var. 1er semestre 922,0 717,7 +28,5% 2ème semestre 757,8 933,7 -18,8% Total annuel 1679,8 1 651,4 +1,7%

Dans un environnement économique exceptionnellement difficile, WEACCESS GROUP a généré en 2020 un chiffre d'affaires en légère progression. Après un premier semestre dynamique marqué par une forte progression des abonnements très haut débit (>30 Mbits), l'activité a pâti au second semestre des effets défavorables de la crise sanitaire avec notamment l'arrêt de la construction de nouvelles infrastructures.

Résistance de l'activité

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises(1) a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1679,8 K€, en légère hausse de 1,7% par rapport à l'exercice précédent.

Après avoir marqué une nette accélération sur le 1er semestre, grâce notamment à la migration des abonnés de l'opérateur du haut débit vers le très haut débit, les abonnements THD aux particuliers et aux entreprises affichent un fort ralentissement sur le second semestre. Le ralentissement général de l'activité aussi bien en France qu'à l'international a provoqué sur la seconde partie de l'exercice un décalage de nouveaux projets évolutifs et prometteurs comme le réseau indoor.

Le chiffre d'affaires récurrent s'élève à 74,1% de l'activité globale, en légère diminution par rapport à 2019 en raison de l'alignement de WEACCESS GROUP sur les pratiques tarifaires des abonnements 4G/LTE.

L'activité dédiée à la construction d'infrastructures progresse quant à elle de 12,4% pour représenter 25,9% du chiffre d'affaires global.

L'évolution de la structure des abonnements bascule en faveur des abonnés Très Haut Débit (>30Mbits) qui triplent par rapport à 2019 tandis que les abonnés Moyen Débit (<30Mbits) baissent de 11,6%. Cette tendance devrait se poursuivre en 2021.

Au total, WEACCESS GROUP recense fin 2020 près de 2900 abonnés, en progression de 4% par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives

En 2021, WEACCESS GROUP entend poursuivre sa stratégie de diversification commerciale afin de renforcer sa présence sur des marchés à fort potentiel.

La Société va notamment accélérer le déploiement de son offre « private LTE » initiée en 2020 à destination des entreprises et des collectivités en France et à l'international. Ce réseau 4G totalement indépendant des opérateurs mobiles apparaît comme une solution technologique alternative performante offrant une connectivité sécurisée, fiable, qualitative et rapide. Cette technologie offre un accès potentiel à de nouveaux marchés à plus forte rentabilité sans investissement technologique supplémentaire.

La Société souhaite par ailleurs se positionner sur la 5G privée qui se présente comme un outil complémentaire à la private LTE. Cette nouvelle technologie offre de nombreux avantages en termes de performances par rapport à LTE, notamment une transmission de données plus rapide, une latence plus faible et la possibilité de se connecter à davantage d'appareils périphériques. WEACCESS GROUP souhaite étendre très prochainement son offre « PRIVATE/ LTE » à la 5G privée avec à la clé de nouvelles opportunités de développement sur le marché des réseaux radio privés.

Enfin, dès fin février 2021, WEACCESS GROUP devrait disposer de sa propre licence sur la bande 2.6Ghz permettant ainsi de répondre aux demandes des entreprises désirant ouvrir leur propre réseau 4G privé. Par cette nouvelle offre, la société assure aux entreprises l'accès au haut débit pour des gains de performance et de compétitivité significatifs.

(1) zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

