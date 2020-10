Weaccess Group : RESULTATS SEMESTRIELS 2020 EN PROGRESSION - EBITDA POSITIF

RESULTATS SEMESTRIELS 2020 EN PROGRESSION

EBITDA POSITIF

Données auditées S1 2020

S1 2019

Var. K€ - Normes GAAP Chiffre d'affaires 922,0 717,7 +28,5% Marge brute 430,0 386,4 +11,3% EBITDA 40,0 (11,1) n.s. Résultat d'exploitation (122,6) (171,0) n.s. Résultat net (124,7) (186,1) n.s.

Validation du modèle par abonnements dans un environnement conjoncturel défavorable

Au 1er semestre 2020, WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et gris1 a enregistré un chiffre d'affaire de 922,0 K€ en augmentation de 28,5% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement portée par l'augmentation des abonnements THD à destination des particuliers et des entreprises mais aussi par les premiers succès de l'offre "private LTE" lancée début 2020 à destination des sociétés des secteurs commerciaux et industriels souhaitant bénéficier de manière sécurisée et indépendante des réseaux 4G et 4G+.

La crise sanitaire a conduit WEACCESS GROUP à suspendre pendant deux mois la construction de nouvelles infrastructures. Son impact ressort toutefois limité sur l'activité grâce au modèle récurrent d'abonnement du Groupe.

Amélioration de la rentabilité

Sur la période semestrielle bouleversée par la crise, WEACCESS GROUP est resté très vigilant vis-à-vis de ses dépenses et de ses investissements tout en répondant aux besoins de ses abonnés particuliers et entreprises.

La marge brute du Groupe est en progression de 11,3 % et s'établit à 46,6% du chiffre d'affaires.

L'EBITDA ressort positif à 40 K€. La hausse bénéficie notamment d'une réduction de 8,7% des charges de personnel et coûts associés et d'une diminution de 13,7% des charges externes grâce à un recours moindre à la sous-traitance. La rentabilité enregistre également les premières contributions positives des ventes de l'offre private LTE.

Avec une dotation aux amortissements de 156,9 K€ contre 152,8 K€ au S1 2019, le résultat d'exploitation limite sa baisse à (122,6) K€.

Le résultat net s'affiche en amélioration à (124,7) K€ contre (186,1) K€ au 1er semestre 2019.

Une structure bilancielle solide

Au 30 juin 2020, WEACCESS GROUP affiche une situation bilancielle saine.

Les capitaux propres restent à un niveau élevé à 842,2 K€.

Avec une trésorerie disponible de 374,0 K€, l'endettement financier net ressort négatif de (109,3) K€.

La société a sollicité au début du second semestre un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 300 K€.

Perspectives

WEACCESS GROUP a repris depuis juin 2020 l'installation de nouvelles infrastructures destinées à couvrir ses départements cibles.

Ces efforts d'investissements conjugués au développement des offres très haut débit (>30 Mbits) et « private LTE » devraient conduire à une accélération de la prise d'abonnements sur la seconde partie de l'année.

Par ailleurs, WEACCESS GROUP continue à recevoir des demandes de groupes étrangers avec à la clé des perspectives de déploiement de son offre en THD radio à l'Export sur de nouveaux marchés à plus forte rentabilité.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2020 : 10 février 2021, après Bourse.

1 Zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5hxY8VmZW6ayGpuk8tmbJeUbmlomZKVaJbLl5NqaZqXbHBlm29lapqVZm9mnWdp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65823-communique-weaccess-rs-2020-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews