TV PITCHOUN MAINTENANT DISPONIBLE SUR L'ENSEMBLE DES BOX WEACCESS GROUP

WEACCESS GROUP enrichit le contenu de ses Box Android TV avec l'arrivée de TV Pitchoun, disponible depuis le 31 août 2020 pour tous les abonnés WEACCESS sur le canal 19.

TV Pitchoun se définit comme « la télévision des enfants que les parents regardent » autour d'une offre qui mélange un contenu ludique, pédagogique et divertissant ainsi qu'une programmation musicale riche et variée.

TV Pitchoun propose des dessins animés, des interviews, des reportages, de l'apprentissage et des programmes ludo-éducatifs…, et a déjà séduit 1.077.000 téléspectateurs (Etude Médiamétrie : couverture 4 semaines Médiamat'Thématik).

WEACCESS GROUP dispose de sa propre plateforme de télévision et diffuse l'ensemble des chaînes en HEVC H265. Cette norme de compression d'images permet une offre de télévision HD avec moins de 2 Mbits. TV Pitchoun est diffusée en HD.

Avec l'élargissement de son offre de chaînes TV auprès d'un public captif, WEACCESS GROUP illustre sa capacité d'innovation et s'affiche aujourd'hui comme un opérateur référent Internet, Téléphonie et Télévision dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels en cuivre ou fibre optique).

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

