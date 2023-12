Communiqué officiel de WEACCESS GROUP

LANCEMENT D'UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES

COUVERTURE INDOOR 4G/5G DES BATIMENTS

WEACCESS Group (ISIN : FR0010688465), fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, annonce le lancement d'une nouvelle offre de services permettant de résoudre les problématiques posées par les nouvelles normes de construction et d'amélioration des bureaux en termes d'isolation.

Si les grands bâtiments recevant du public (centres commerciaux, transport en commun comme le métro par exemple) disposent de solutions historiques de type DAS – stations de base des 4 opérateurs nationaux pouvant être distribuées au travers d'un réseau optique puis vers des antennes dans le bâtiment ou dans les tunnels – ces solutions ne sont pas accessibles aux petits bâtiments HQE, en raison d'un coût trop important pouvant représenter plusieurs milliers d'euros à l'installation et des frais d'abonnement élevés.

Outre les répéteurs 3G/4G maintenant interdits d'usage en France sans l'accord de l'opérateur mobile, il n'existait pas de solution pour retrouver un signal correct dans un bâtiment bien isolé, le système Over WIFI (VOWIFI) étant une solution pour le domaine personnel, et insuffisamment performante pour des bureaux.

La multiplication des bâtiments répondant aux nouvelles normes de construction a ainsi créé un marché de la couverture indoor des bâtiments entre les très grandes entités et l'habitat individuel.

C'est sur marché que se positionne la nouvelle offre de WEACCESS Group.

La solution développée par WEACCESS Group allie un mixte technologique des deux solutions précédentes :

mise en place d'une couverture 4G ou 5G privée dans le bâtiment concerné et,

interconnexion avec les réseaux mobiles (Orange, Free, SFR, Bouygues) par l'interface VOIP servant aux offres VOWIFI des opérateurs mobiles.

Il n'y a donc aucune modification des réseaux des opérateurs nationaux à faire, et l'utilisateur retrouve immédiatement sur le réseau privé ses numéros d'appel (06xx 07xx) et SMS comme en VOWIFI, mais sur lien 4G ou 5G privé. La seule contrainte pour l'utilisateur est de souscrire au service VOWIFI chez son opérateur (gratuit), et de disposer d'un téléphone double SIM avec gestion de la VOWIFI. Cette solution fonctionne sans changer d'opérateur et avec les 4 opérateurs simultanément contrairement aux DAS associé un seul opérateur.

La solution fonctionne aussi bien sous IOS (Apple) que sous Android.

La couverture 4G et 5G indoor peut se faire très rapidement contrairement au projet de DAS dont les délais dépassent souvent un an.

La nouvelle offre WEACCESS Group est proposée soit sous la forme d'une location de service (émetteur 4G et cœur de réseau) soit en une offre d'investissement.

Grâce à cette nouvelle offre, répondant à un vrai besoin de marché[1] complémentaire de l'offre de 4G/5G privé déjà en place, WEACCESS Group avec la concrétisation des ses premiers succès commerciaux anticipe un fort développement de ses activités en 2024 et 2025.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G et 5G mobiles privés à destination des infrastructures critiques , de l'industrie 4.0 , de la logistique.

WEACCESS GROUP est cotée sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris - Code ISIN : FR0010688465 - Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com –www.champeil.com

[1] Dans son étude de 2019 concernant « La connectivité sans fil en intérieur : quelles solutions pour les usages actuels et futurs ? » La Banque des Territoires estime le marché de la couverture indoor des bâtiments à plus de 750M€. Ce marché vise à croître avec les nouvelles règles d'isolation des bâtiments

