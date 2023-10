Wearable Health Solutions, Inc. est un fournisseur de produits et de services de santé mobile (mHealth) aux revendeurs et aux distributeurs du monde entier. La société fournit des produits de santé portables, des services de suivi et des solutions clés en main qui permettent à ses utilisateurs d'être proactifs en matière de santé, ainsi que d'être en sécurité et protégés. Les produits phares de l'entreprise sont les appareils iHelp, le 3G et le iHelp MAX, des alarmes d'urgence personnelles utilisées pour appeler à l'aide en cas d'urgence à la maison. Sa plateforme iHelp Cloud est un portail de gestion de compte à service complet, basé sur le web, qui permet de gérer les appareils iHelp. La plateforme est un outil conçu spécifiquement pour ses revendeurs afin de les aider à gérer les appareils de leurs clients, les réseaux cellulaires, les tâches de surveillance et les fonctionnalités. La plateforme comprend également une série de rapports pour s'assurer qu'ils disposent des données nécessaires.