WEAVE COMMUNICATIONS, INC. : Raymond James toujours positif

Weave Communications, Inc. (Weave) est une plateforme logicielle de communication et d'engagement des clients pour les petites et moyennes entreprises. La société vend des abonnements pour sa plateforme de communication intégrée, qui combine des outils logiciels de communication et d'analyse avec des services téléphoniques basés sur le cloud. La plateforme de la société fournit une gamme de communications et d'engagement des clients, qui comprend la réponse au téléphone, la prise de rendez-vous, l'envoi de rappels textuels, la demande d'évaluations de clients, la collecte de paiements, l'envoi de campagnes de marketing par courriel. La clientèle de la société se compose de fournisseurs de services dentaires et d'optométrie ainsi que de diverses petites entreprises de services à la clientèle dans d'autres secteurs tels que les services vétérinaires, la physiothérapie, les services médicaux spécialisés, l'audiologie, la plomberie, l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) et d'autres services à domicile.

Secteur Logiciels