Web3 Ventures Inc. est une société d'investissement diversifiée basée au Canada. La société se concentre sur l'identification, l'incubation, l'accélération et le développement de projets et d'applications pour le Web décentralisé. Ses objectifs d'investissement comprennent l'investissement dans des sociétés et des technologies à forte croissance, l'investissement dans des sociétés qui ont l'intention de s'introduire en bourse et l'investissement dans des sociétés pour lesquelles la société peut fournir une expertise en matière de marchés financiers. Elle se concentre sur les entreprises technologiques impliquées dans le développement d'applications et de plateformes Web 3.0 et les crypto-monnaies.

Secteur Services de placements diversifiés