La BC de Nidwald étoffe ses gains grâce aux commissions et au négoce

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Nidwald (NKB) a bouclé l'exercice 2021 sur un bénéfice net en hausse. Malgré des affaires stagnantes dans son coeur de métier, plombé par les taux négatifs, l'établissement de Suisse primitive a signé une forte performance dans les activités de commission et de négoce.

Le résultat net des opérations sur intérêts s'est inscrit à 49,4 millions de francs suisses (-0,4%), ce malgré une augmentation de 4,6% des crédits à la clientèle, qui se montaient à 4,55 milliards de francs suisses au bouclement de l'exercice, dont 4,26 milliards (+5,7%) en créances hypothécaires.

Les activités de commissions et services et les opérations de négoce, dont les produits ont bondi de respectivement 23,0% à 11,1 millions et 30,3% à 8,6 millions, ont apporté une "contribution inhabituelle" à la performance opérationnelle de l'établissement (+8,0% à 28,9 millions), pouvait-on lire dans le communiqué diffusé jeudi.

Le bénéfice annuel s'est inscrit à 16,2 millions, en hausse de 4,6%. Le canton de Nidwald se verra reverser 9,6 millions de francs suisses sous forme de dividende au titre de l'exercice écoulé, ainsi que 1,1 million pour la compensation de la garantie étatique. Le dividende par bon de participation reste inchangé à 60 francs suisses, ce qui représente un rendement afférent de 2,2%, précise la NKB.

Pour la suite des opérations, la direction de l'établissement indique que 2022 sera placé sous le signe de la "nouvelle stratégie d'entreprise", qui sera lancée "dans le courant de l'année", sans toutefois s'avancer sur des objectifs chiffrés.

Dans la foulée, la banque a annoncé la nomination de Rico Weber à la direction générale. Âgé de 37 ans, ce dernier assumera à compter du 19 avril prochain la responsabilité de la clientèle commerciale et des financements, suite au départ à la retraite du titulaire Philipp Müller, après six ans en poste.

buc/vj