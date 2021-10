Weber Inc. : ouvre officiellement son nouveau centre européen de fabrication et de distribution

Weber Inc. (« Weber » ou « la Société ») (NYSE : WEBR), leader mondial en innovation, technologies et produits de cuisine en extérieur, a annoncé aujourd’hui avoir officiellement ouvert son centre de fabrication et de distribution basé en Europe. Certifiée BREEAM, et située à Zabrze en Pologne, la nouvelle installation de Weber renforce la capacité de la Société à répondre à une demande rapidement croissante en produits au sein de la région. Weber célébrera l’inauguration de cette installation lors d’une cérémonie qui aura lieu sur site, et durant laquelle le ruban sera coupé, le 8 octobre 2021 à 14h00, HNEC.

« Notre nouveau centre de fabrication et de distribution marque une étape majeure dans le cadre de l’expansion mondiale et de la croissance européenne de Weber », a déclaré Chris Scherzinger, président-directeur général de Weber. « L’un des éléments clés de nos projets de croissance réside dans une stratégie consistant à fabriquer là où nous vendons. Cette approche s’axe sur la fabrication de produits de barbecue Weber de haute qualité davantage à proximité de nos clients détaillants et des consommateurs, afin d’améliorer nos délais de livraison et de services. Nous réalisons également d’importantes efficiences opérationnelles, ainsi qu’un niveau inédit de flexibilité, qui nous permet de répondre et de réagir aux dynamiques et besoins du marché local. »

Ce centre constitue la toute première installation de fabrication de la Société en dehors des États-Unis.

L’équipe de fabrication de Weber basée en Europe produira des barbecues de haute qualité, au sein d’un bâtiment d’une superficie d’environ 50 000 mètres carrés. L’installation inclut également un centre baptisé « Weber Grill Academy Experience Center », ainsi que de nombreux espaces verts dont pourront profiter les membres de l’équipe. Le Weber Grill Academy Experience Center est un espace d’apprentissage concret, dédié à l’art et la maîtrise du barbecue, au travers de cours culinaires, de tables de chefs interactives, de fêtes privées, ainsi que d’événements de renforcement de l’esprit d’équipe en entreprise, organisés sous forme virtuelle ou physique.

« Nous apprécions la résilience et la passion de nos équipes en charge de la fabrication et de la chaîne logistique, qui sont parvenues à bâtir ce centre remarquable, malgré les défis liés à la pandémie mondiale », a ajouté M. Scherzinger. « Au travers de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, ainsi que d’approches créatives, notre équipe locale basée en Pologne a travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants de la fabrication situés aux États-Unis, afin de conduire la construction de cette installation, et de veiller à ce que chaque mètre carré du centre soit dédié à des finalités spécifiques. Par ailleurs, nous sommes très reconnaissants du soutien apporté par la ville de Zabrze et la zone économique spéciale de Katowice tout au long de ce projet. »

Panattoni, leader sur le marché de l’immobilier industriel en Europe, a fait équipe avec Weber en tant que promoteur du centre européen de fabrication et de distribution de la Société.

Weber Inc., dont le siège social se situe à Palatine, dans l’Illinois, est la plus grande marque mondiale de barbecue. Le fondateur de la Société, George Stephen, Sr., a fait naître l’univers de la cuisine en extérieur lorsqu’il a inventé le tout premier grill à charbon, il y a près de 70 ans. Weber propose une gamme complète de produits innovants incluant barbecues à charbon, à gaz et à granulés, grills électriques, fumoirs et accessoires, conçus pour permettre aux amateurs de cuisine en plein air de découvrir le champ des possibles. Cette année, la Société a procédé à l’acquisition de June Life Inc., société de technologies et appareils intelligents, afin d’accélérer le développement de ses technologies et produits numériques Weber Connect™. Weber propose ses barbecues, accessoires, services et expériences à une communauté passionnée de plusieurs millions de personnes dans 78 pays.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui représentent les attentes ou convictions de Weber concernant les événements futurs. Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par des termes prévisionnels tels que « peut-être », « pourrait », « fera », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « pense », « estime », « prévoit », « potentiel » ou « continue », ainsi que la forme négative de ces termes, et autre terminologie comparable. Ces déclarations prévisionnelles, qui sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses nous concernant, sont susceptibles d’inclure des prévisions sur nos performances financières futures, nos stratégies de croissance prévues, et les tendances anticipées dans notre secteur. Ces déclarations ne sont que des prévisions, fondées sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs. Plusieurs facteurs importants sont susceptibles de conduire nos résultats réels, notre niveau d’activité, nos performances ou nos accomplissements à différer sensiblement des résultats, du niveau d’activité, des performances ou des accomplissements exprimés ou sous-entendus par les déclarations prévisionnelles, notamment les facteurs énoncés dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans notre Déclaration d’enregistrement (enregistrement n°333-257824) sur Formulaire S-1.

Nos résultats futurs sont susceptibles d’être impactés par une multitude d’autres facteurs, parmi lesquels l’incertitude autour de l’ampleur, de la portée géographique, de l’impact sur l’économie mondiale, ainsi que des restrictions actuelles et potentielles liées à l’épidémie de COVID-19, l’impact actuel et l’impact futur incertain de l’épidémie de COVID-19 sur notre activité, notre croissance, notre réputation, nos perspectives, notre santé financière, nos résultats d’exploitation (y compris les composantes de nos résultats financiers), et sur nos flux de trésorerie et notre liquidité, les risques liés à tout changement ou effet imprévu sur les dettes, futures dépenses en capital, revenus, dépenses, bénéfices, synergies, sur notre endettement, notre santé financière, nos pertes et perspectives futures, la capacité à réaliser les synergies et bénéfices prévus liés aux acquisitions d’entreprises à hauteur des montants et dans les délais prévus, l’impact du contexte concurrentiel, l’efficacité de nos programmes de tarification, de publicité et de promotion ; la réussite de notre innovation, rénovation, et des lancements de nouveaux produits ; le caractère recouvrable de la valeur comptable des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels, la réussite des améliorations de productivité et transitions d’entreprise, les prix des matières premières et des énergies, les coûts de transport, les coût du travail, les perturbations ou inefficiences sur la chaîne d’approvisionnement, la disponibilité et les taux d’intérêt se rapportant aux financements à court et long terme, les niveaux de dépenses dans les initiatives liées aux systèmes, propriétés et opportunités d’affaires, l’intégration des entreprises acquises, les autres coûts généraux et administratifs, les changements en termes de comportements et préférences des consommateurs, l’effet du contexte économique national aux États-Unis ainsi que du contexte économique à l’étranger sur des éléments tels que les taux d’intérêt, les taux d’imposition légaux, la conversion et disponibilité des devises, et plusieurs facteurs légaux et réglementaires parmi lesquels l’impact des éventuels rappels de produits ; ainsi que les perturbations ou pertes commerciales liées à des événements tels que guerre, pandémie, actes terroristes, ou troubles politiques.

