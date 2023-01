Weber à l'avant-garde de nouvelles expériences dans la cuisine d'extérieur à base d'électricité, de plaque et de granulés avec un portefeuille de produits innovants pour 2023

Le nouveau gril électrique LUMIN fume, cuit à la vapeur, grille et réchauffe pour offrir une polyvalence de prochaine génération tout en fournissant des saveurs de barbecue authentiques

La société propose une suite d’offres de plaque transformant le gril au gaz et le domaine des possibles pour cuisiner en extérieur

Weber Inc. (NYSE : WEBR), le chef de file mondial de la cuisine, de la technologie et des produits en extérieur, annonce aujourd’hui ses nouvelles offres de produits innovants pour la prochaine saison de barbecue 2023. Dotés de la technologie avancée, de l’ingénierie haute performance, de la construction durable et de la conception voulue par les consommateurs de Weber, les derniers grils électriques, plaques et granulés de la Société offrent une utilité, une flexibilité et une commodité extraordinaires, pour une exploration illimitée de saveurs en extérieur.

« Nos équipes de produits continuent de repousser les limites de la cuisson haute performance dans les catégories de combustible et de produits que les passionnés de cuisine en extérieur commencent à explorer, y compris le gril électrique, sur plaque et à granulés », déclare Mike Jacobs, chef de l’exploitation de Weber. « Pour développer le portefeuille de produits de cette année, nous avons passé des centaines d’heures à parler et à cuisiner avec des passionnés pour déterminer comment nos produits pourraient les aider à profiter pleinement des moments autour d'un gril. En conséquence, cette gamme redéfinit le domaine du possible en termes de cuisine en extérieur en permettant à nos clients de créer de nouvelles options de repas savoureux, d’exprimer leur créativité, de cuisiner avec plus de facilité, de contrôle et de prévisibilité, et de simplifier le nettoyage. »

HAUTE CHALEUR + POLYVALENCE, LE GRIL ÉLECTRIQUE LUMIN

Le nouveau gril électrique LUMIN de Weber est un gril multifonctionnel hautement polyvalent. Il est conçu pour ceux ayant un espace extérieur limité et les personnes axées sur l'électrique qui recherchent les saveurs authentiques et délicieuses du barbecue, avec un gril qui corresponde à leur style de vie et reflète leurs choix de combustible respectueux de l’environnement. Le gril ultra-moderne LUMIN dispose d’un design élégant et compact, ce qui le rend idéal pour les petites zones extérieures et où d’autres formes de gril, telles que le charbon de bois et le gaz, ne sont pas autorisées.

Pour créer une expérience de cuisson électrique de niveau supérieur, les experts en produits Weber ont conçu ce gril unique en son genre pour :

Atteindre des températures élevées de plus de 600 °F/315 °C afin que les cuisiniers puissent obtenir cette saveur authentique qu’ils aiment avec les produits Weber ; les propriétaires peuvent obtenir des températures intenses en 15 minutes.

Donner aux légumes et aux protéines une saveur riche et fumée grâce à un mode de fumée unique.

Cuire des légumes à la vapeur, braiser des saucisses et conserver les aliments cuits au chaud grâce à différents réglages de cuisson et à des accessoires spécialement conçus.

Décongeler les aliments congelés directement sur le gril pendant qu’il préchauffe pour gagner du temps et simplifier l’heure des repas pour les cuisiniers qui n'ont pas beaucoup de temps.

Nettoyer en toute simplicité avec un plateau à graisse à l’avant et des grilles de cuisson en fonte en fonte porcelaine-émail lavables en machine.

Le gril LUMIN dispose également d’un couvercle en acier porcelaine-émail et d’une boîte de cuisson pour une durabilité supérieure et une résistance durable à la corrosion. De plus, les ingénieurs de Weber ont créé une gamme d’accessoires qui élargit le champ des possibles avec ce gril unique, notamment un support, un couvercle de gril, un insert de plaque, et plus encore.

Le gril LUMIN est maintenant disponible sur weber.com et auprès de partenaires de vente au détail dans les Amériques et en Europe. Les cuisiniers d’extérieur peuvent choisir parmi des modèles complets ou compacts et une variété de couleurs vives, y compris le bleu glaciaire, le bleu profond, le jaune doré, le vert marin, le noir et le pourpre. Les modèles et les couleurs disponibles varieront selon la région géographique.

NOUVELLES POSSIBILITÉS, LA GAMME DE PRODUITS À PLAQUE DE WEBER

Les ingénieurs de Weber ont mis à profit leur expertise approfondie en matière de gestion de la chaleur haute performance pour créer des inserts de plaques complètes qui transforment les grils à gaz SPIRIT® et GENESIS® en plaques complètes en quelques secondes et la première plaque à gaz autonome de Weber. Avec ces nouveaux produits, Weber offre maintenant la gamme leader de produits de plaque du secteur.

Convertissez instantanément les grils à gaz SPIRIT et GENESIS en plaques complètes

Pour aider les propriétaires de gril à gaz SPIRIT et GENESIS à découvrir sans effort les différentes options de menu et de saveurs offertes par la cuisson sur plaque, les concepteurs de produits Weber ont créé des inserts de plaque de haute qualité, durable et complète. Ces accessoires s’adaptent aux gammes de gril à gaz SPIRIT et GENESIS de la Société. Les propriétaires de gril Weber peuvent facilement retirer les grilles de cuisson de leur gril à gaz et les remplacer par un nouvel insert de plaque complète SPIRIT ou GENESIS, transformant ainsi toute la surface de cuisson en une plaque unique.

Les plaques complètes SPIRIT et GENESIS seront disponibles au printemps sur weber.com et chez des partenaires de vente au détail dans les Amériques et en Europe.

Chaleur intense et homogène avec la plaque autonome de WEBER®

La nouvelle plaque autonome de WEBER est idéale pour les cuisiniers d’extérieur qui aiment la polyvalence, la commodité, les menus variés et les délicieuses saveurs qu'apporte la cuisson sur plaque. Cette plaque dispose :

D'une technologie de brûleur spécialement conçue qui fournit une chaleur puissante et uniforme atteignant des températures de 500 °F/260 °C et plus. En outre, cette technologie rend la cuisson sur une plaque plus pratique et contrôlable, même après l’ajout d’aliments froids sur la surface de cuisson.

De deux tables d’appoint pour une plus grande simplicité dans la préparation et le service de repas cuisinés sur la plaque, avec des crochets pour les ustensiles pour qu'ils restent à portée de main pendant que vous cuisinez.

D'un système de gestion des graisses de grande capacité facilement accessible à l’avant de la plaque pour un nettoyage simplifié.

Deux modèles (36" et 28") de la plaque WEBER seront disponibles aux États-Unis et au Canada ce printemps. Les deux modèles disposent également de boîtes de cuisson en acier aluminisé pour éviter la corrosion. En outre, la version 36" de la plaque WEBER est dotée de roulettes robustes pour une maniabilité accrue. Chaque modèle bénéficie d'une garantie limitée de cinq ans.

Développez le champ des possibles avec les nouveaux accessoires de la plaque Weber

Pour compléter sa gamme de produits de plaque, Weber proposera également une série de nouveaux outils et accessoires de haute qualité. Spécialement conçue pour les cuisiniers débutants et expérimentés, cette collection d’accessoires comprend notamment des spatules en acier inoxydable, des anneaux à œufs, une presse en fonte, des bouteilles à presser et un couvercle de cuisson.

PLUS DE SAVEUR, PLUS DE CAPACITÉ, LE GRIL SMOKEFIRE® SEAR+ À GRANULÉS À BOIS

Les experts en produits Weber continuent d’améliorer la gamme primée de gril à granulés de bois SMOKEFIRE à chaleur directe qui dispose d’une large plage de températures (de 200 à 600 °F) pour permettre aux amateurs d'expérimenter tous les modes de cuisson.

Avec toutes les fonctionnalités du gril SMOKEFIRE, STEALTH Edition de Weber, le nouveau gril SMOKEFIRE Sear+ entièrement noir offre aux cuisiniers à granulés plus de capacité, de commodité et de façons de profiter de la saveur riche et fumée associée à une grillade parfaite. Le gril comprend :

Une grille de cuisson extra-large et pliante pour plus d’espace et de flexibilité pour permettre aux cuisiniers d’extérieur de créer une variété de plats pour un grand nombre de personnes.

Une table d’appoint supplémentaire avec des crochets à ustensiles rend la préparation des aliments, la cuisson et le stockage des accessoires plus pratique.

Des crochets de grille simplifient le stockage de la grille de cuisson principale et supérieure.

Une grille double face WEBER CRAFTED OUTDOOR KITCHEN COLLECTION® vous permettra d'obtenir ces marques de grillade tant appréciées. Cette grille en porcelaine-émail extra-large est conçue pour les aliments plus grands d’un côté et les aliments plus petits et plus délicats sur l'autre face.

Le gril à granulés SMOKEFIRE Sear+ est compatible avec la gamme d’accessoires WEBER CRAFTED®, qui transforme le gril en une cuisine extérieure complète. Il est également livré avec la technologie propriétaire WEBER CONNECT® de la Société. Cette technologie permet aux cuisiniers d'extérieur de contrôler et d’ajuster les paramètres du gril et de recevoir des notifications et une assistance étape par étape pour leurs appareils intelligents afin d'obtenir à chaque fois des aliments parfaitement grillés.

En outre, le gril comprend le système exclusif de granulés facile à nettoyer de Weber, qui dirige la cendre et la graisse dans un tiroir amovible. Et sa finition en porcelaine-émail offre une durabilité supérieure et une résistance durable à la corrosion.

Les deux modèles de gril à granulés SMOKEFIRE Sear+, ELX4 et ELX6, seront disponibles en ligne sur weber.com et sur les sites Web de partenaires commerciaux dans les Amériques ce printemps.

À PROPOS DE WEBER INC.

Weber Inc. dont le siège social se situe à Palatine, dans l’Illinois, est la plus grande marque mondiale de barbecue. Le fondateur de la Société, George Stephen, Sr., a fait naître l’univers de la cuisine en extérieur lorsqu’il a inventé le tout premier gril sphérique à charbon, il y a plus de 70 ans. Weber propose une gamme complète de produits innovants incluant barbecues à charbon, à gaz, à granulés, grils électriques, fumoirs, plaques et accessoires, conçus pour permettre aux amateurs de cuisine en plein air de découvrir le champ des possibles. Weber propose ses barbecues, accessoires, services et expériences à une communauté passionnée de plusieurs millions de personnes dans 78 pays.

WEBER®, GENESIS®, SPIRIT®, SMOKEFIRE®, WEBER CRAFTED®, WEBER CRAFTED OUTDOOR KITCHEN COLLECTION® et WEBER CONNECT® sont des marques déposées aux États-Unis détenues par Weber-Stephen Products LLC. LUMIN™ est une marque commerciale de Weber-Stephen Products LLC et fait l’objet d’enregistrements ou de demandes en attente aux États-Unis et dans d’autres pays.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui représentent les attentes ou convictions de Weber concernant des événements futurs. Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par des termes prévisionnels tels que « s'attend à », « planifie », « anticipe », « pense », « estime », « prévoit », « potentiel » ou « continu », des conjugaisons au futur et au conditionnel, ainsi que la forme négative de ces termes, et autre terminologie comparable.Ces déclarations prévisionnelles, qui sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses nous concernant, sont susceptibles d’inclure des prévisions sur nos performances financières futures, nos stratégies de croissance prévues, et les tendances anticipées dans notre secteur. Ces déclarations ne sont que des prévisions, fondées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Des facteurs importants sont susceptibles de faire varier sensiblement les résultats, notre niveau d’activité, nos performances ou nos accomplissements réels des résultats, du niveau d’activité, des performances ou des accomplissements exprimés ou sous-entendus par les déclarations prévisionnelles, notamment les facteurs énoncés dans la section « Risk Factors » dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K.

Nos résultats futurs sont susceptibles d’être impactés par une multitude d’autres facteurs, parmi lesquels figurent l’incertitude autour de l’ampleur, de la portée géographique, de l’impact sur l’économie mondiale, ainsi que des restrictions actuelles et potentielles liées à l’épidémie de COVID-19 ; l’impact actuel et l’impact futur incertain de l’épidémie de COVID-19 sur notre activité, notre croissance, notre réputation, nos perspectives, notre situation financière, nos résultats d’exploitation (y compris les composantes de nos résultats financiers), et sur nos flux de trésorerie et notre liquidité ; les risques liés à tout changement ou effet imprévu sur les dettes, futures dépenses en capital, revenus, dépenses, bénéfices, synergies, sur notre endettement, notre situation financière, nos pertes et perspectives futures ; la capacité à concrétiser les synergies et bénéfices prévus liés aux acquisitions d’entreprises à hauteur des montants et dans les délais prévus ; l’impact du contexte concurrentiel ; l’efficacité de nos programmes tarifaires, publicitaires et promotionnels ; a réussite de notre innovation, mise à niveau, et des lancements de nouveaux produits ; le caractère recouvrable de la valeur comptable des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels ; la réussite des améliorations de productivité et transitions commerciales ; les prix des matières premières et des énergies ; les coûts de transport ; les coût du travail ; les perturbations ou inefficiences sur la chaîne d’approvisionnement ; la disponibilité et les taux d’intérêt se rapportant aux financements à court et long terme ; les niveaux de dépenses dans les initiatives liées aux systèmes, propriétés et opportunités d’affaires, l’intégration des entreprises acquises, et les autres coûts généraux et administratifs ; les changements en termes de comportements et préférences des consommateurs ; l’effet du contexte économique national aux États-Unis ainsi que du contexte économique à l’étranger sur des éléments tels que les taux d’intérêt, les taux d’imposition légaux, la conversion et disponibilité des devises ; des facteurs légaux et réglementaires parmi lesquels l’impact des éventuels rappels de produits ; ainsi que les perturbations ou pertes commerciales liées à des événements tels que guerre, pandémie, terrorisme, ou troubles politiques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

