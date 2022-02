Weber inc. lance la nouvelle collection de barbecues sphériques en série limitée pour célébrer le 70e anniversaire du barbecue Original KettleMD de WeberMD

La performance et la conception du barbecue sphérique au charbon moderne sont combinées aux caractéristiques inspirées des années 1950 afin de rendre hommage aux racines novatrices de la principale marque de barbecues à l’échelle mondiale.

Weber inc. (NYSE:WEBR), chef de file mondial d’innovation, de technologie et de produits pour la cuisson en plein air, a présenté aujourd’hui sa nouvelle gamme de barbecues sphériques commémoratifs en série limitée conçue pour célébrer le barbecue au charbon Original KettleMD WeberMD à l’origine de la révolution mondiale en matière de cuisson en plein air il y a 70 ans. Weber a fabriqué un nombre limité de ces barbecues sphériques spéciaux, lesquels seront en vente à l’échelle mondiale au cours du printemps prochain.

« Lorsque notre fondateur, George Stephen, a inventé le barbecue sphérique Weber emblématique en 1952, il a inauguré une ère nouvelle dans le domaine des grillades », a expliqué Jennifer Bonuso, vice-présidente principale et directrice générale, Gestion mondiale des produits de Weber. « L’esprit entrepreneurial d’innovation et éternellement curieux incarné par George est la pierre angulaire de notre entreprise, et la nouvelle collection de barbecues sphériques a été conçue pour célébrer le 70e anniversaire des barbecues de Weber et notre réinvention continue de l’expérience de cuisson en plein air. »

À PROPOS DE LA NOUVELLE COLLECTION DE BARBECUES SPHÉRIQUES EN SÉRIE LIMITÉE POUR LE 70E ANNIVERSAIRE

Cette gamme de barbecues au charbon commémoratifs de Weber en série limitée comprend des couleurs historiques et des détails qui rappellent les années 1950 en Amérique. Chacun des quatre barbecues de 55,9 cm (22 po) de cette collection porte le nom d’un élément de la culture américaine qui caractérise « l’âge d’or des États-Unis » :

le jaune « Hot Rod » est un clin d’œil aux modèles de voitures des années 50;

est un clin d’œil aux modèles de voitures des années 50; le gris « Hollywood » rappelle l’écran argenté et l’avènement des cinéparcs et du son en stéréo;

rappelle l’écran argenté et l’avènement des cinéparcs et du son en stéréo; le vert « Casse-croûte » célèbre les petits restaurants classiques des années 50 qui ont créé l’amour de notre pays pour les hamburgers, les frites et les club sandwichs;

célèbre les petits restaurants classiques des années 50 qui ont créé l’amour de notre pays pour les hamburgers, les frites et les club sandwichs; le bleu « Rock ‘N’ Roll » rend hommage à l’émergence du rock et de la musique de style rockabilly.

Weber a travaillé avec des groupes d’amateurs des barbecues au charbon sur les médias sociaux pour trouver le nom de la couleur de chaque barbecue sphérique. En l’hommage à l’ère elle-même et à l’héritage de Weber, les amateurs ont proposé un large éventail de thèmes pour les noms et des centaines d’entre eux ont voté pour le thème « American Classic » (Classique américain) gagnant inspiré des années 1950 pour le choix des noms de couleurs des barbecues sphériques.

Les barbecues sphériques comprennent une partie inférieure solide, un plateau utilitaire de couleur argent pour le rangement, une poignée en nylon de style imitation de bois, des roues à bande blanche et un thermomètre de couvercle inspiré des médaillons de capot d’automobiles des années 50.

Chaque barbecue sphérique du 70e anniversaire de Weber en série limitée est offert avec une enseigne métallique et un décapsuleur rétro, et tous les articles sont placés dans un emballage spécial de Weber de l’époque.

Ce printemps, les amateurs de produits Weber du monde entier pourront se procurer des articles de la gamme de barbecues sphériques du 70e anniversaire de Weber en série limitée auprès de détaillants et sur le site Web weber.com. Le prix, les dates d’achat et la disponibilité des couleurs de la collection varieront selon la région géographique.

À PROPOS DES BARBECUES SPHÉRIQUES AU CHARBON DE WEBER

Tout a commencé autour d’un feu. En 1950, dans une petite ville en périphérie de Chicago, George Stephen a organisé un grand barbecue dans sa cour. Pendant les festivités, George a réalisé qu’il était incapable de contrôler les flammes de son barbecue avec cheminée en brique. Les aliments ont donc brûlé et l’événement a été ruiné. Toutefois, tout n’a pas été perdu ce jour-là. Les flammes nues ont fait réfléchir George qui souhaitait créer un meilleur barbecue.

À ce moment, George travaillait au sein de Weber Brothers Metal Works, une entreprise locale qui fabriquait des bouées pour les installations portuaires de Chicago. Chaque bouée était formée de deux demi-sphères soudées ensemble. Ces bouées ont inspiré George à créer un système de cuisson fermé pour un gril. Il a pris une demi-sphère, il lui a ajouté des pattes et lui a percé des trous dans le bas pour accroître la circulation de l’air, puis il a placé un couvercle par-dessus. Les résultats de cuisson étaient exceptionnels et le barbecue sphérique de Weber, « George’s BBQ Kettle » (Barbecue sphérique de George), est né.

George a fabriqué quelques-uns de ses nouveaux barbecues sphériques et a pris la route pour aller présenter sa création à des consommateurs dans des petites quincailleries locales aux États-Unis. Et, comme on dit, le reste appartient à l’histoire.

Au fil des années, la conception sphérique de George a évolué avec des clapets, un couvercle plus profond, une poignée et d’autres éléments qui ont continuellement amélioré l’expérience de grillade. Pendant sept décennies, son entreprise a établi les normes de l’industrie en ce qui concerne les fumoirs et les barbecues au gaz, électriques, à granulés de bois et connectés, tous conçus pour rendre la cuisson en plein air plus agréable, relaxante et, surtout, délicieuse.

À PROPOS DE WEBER

Weber inc., dont le siège social se trouve à Palatine, dans l’État de l’Illinois, est la première marque mondiale de barbecues. Le fondateur de la Société, George Stephen, père, a créé la catégorie de cuisson à l’extérieur lorsqu’il a inventé le premier barbecue sphérique au charbon de bois, il y a 70 ans. Weber offre une gamme complète de produits innovants, y compris des barbecues au charbon de bois, au gaz, à granulés et électriques, des brûleurs et des accessoires conçus pour aider les amateurs de cuisine à l’extérieur à découvrir toutes les possibilités qui leur sont offertes. En 2021, la Société a acquis June Life inc., une entreprise d’appareils intelligents et de technologie, afin d’accélérer le développement de sa technologie Weber ConnectMD et de ses produits numériques. De plus, Weber a récemment procédé au lancement de 1952 Ventures, une filiale ayant pour but d’accélérer les nouvelles plateformes de croissance et les extensions de marque pour la Société, en ce qui a trait aux produits, aux technologies et aux partenariats. Weber offre ses barbecues et accessoires, ses services et ses expériences à une communauté passionnée rassemblant des millions de personnes dans 78 pays.

WEBERMD, ORIGINAL KETTLEMDet WEBER CONNECTMD sont des marques déposées américaines de Weber-Stephen Products LLC.

