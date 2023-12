(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Bidstack Group PLC, plus du double à 0,66 pence, fourchette de 12 mois 0,20 pence-3,10 pence. Les actions de la société de publicité dans les jeux font un bond. Bidstack déclare avoir conclu un accord et un nouveau partenariat commercial avec Azerion Technology BV. Un paiement total de 3 millions d'euros sera effectué par Azerion pour le règlement. À la suite du règlement, Bidstack et Azerion concluront un nouveau partenariat commercial qui sera opérationnel au début de l'année 2024. "Bidstack travaillera avec la plateforme d'approvisionnement d'Azerion, Improve Digital sur une base non exclusive pour permettre à Azerion d'accéder à l'inventaire de jeux premium de Bidstack", indique la société. Bidstack a intenté une action en justice contre Azerion au début de l'année 2023.

Webis Holdings PLC, hausse de 29% à 1,29 pence, fourchette de 12 mois 0,92 pence-3,00 pence. Webis, qui est l'opérateur de WatchandWager Cal Expo, déclare que son entreprise de paris par dépôt avancé, WatchandWager.com LLC, a renouvelé son accord avec Monarch Content Management Group pour accepter les paris sur tous les hippodromes exploités par Monarch en 2024. Monarch gère les paris et les services de streaming vidéo en direct pour 15 hippodromes, dont Gulfstream, Santa Anita, Del Mar, Laurel et Pimlico.

AIM - LOSERS

Ferro-Alloy Resources Ltd, en baisse de 36% à 5,06p, fourchette de 12 mois 5,01p-13,05p. déclare que les revenus et la rentabilité au quatrième trimestre 2023 ont été inférieurs aux prévisions précédentes en raison des prix des métaux et des déficits de production. Les prix du marché pour tous les métaux récupérés se sont considérablement détériorés au cours du trimestre, en grande partie en raison de la baisse de la demande, explique la société. "En ce qui concerne 2024, la société continuera à travailler pour maintenir la rentabilité dans l'environnement actuel de prix bas en renégociant les coûts des concentrés et d'autres conditions contractuelles. L'entreprise expérimente également de nouveaux types de concentrés qui, tout en produisant la même qualité de produit, pourraient être potentiellement plus rentables", ajoute Ferro-Alloy.

