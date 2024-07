Webis Holdings plc est une société de jeux basée sur l'île de Man. La société opère à travers deux segments : Advanced Deposit Wagering (ADW) et Cal Expo Harness Racetrack (Racetrack). Le segment ADW est engagé dans la fourniture de services ADW en ligne pour permettre aux clients de parier dans les pools de paris des hippodromes mondiaux. Le segment Racetrack organise des courses en gérant et en exploitant un hippodrome, permettant aux clients d'assister et de parier sur des courses de chevaux, ainsi que d'utiliser des installations de diffusion simultanée. Sa filiale, WatchandWager.com Ltd, exploite un centre de paris totalisateur par l'intermédiaire de son fournisseur Tote aux États-Unis, ce qui lui permet de mener ses activités ADW en faisant passer les paris directement dans les pools de paris des hippodromes mondiaux en temps utile. Sa filiale, WatchandWager.com LLC, fournit des services de pari mutuel par le biais d'un certain nombre de canaux de distribution à une clientèle mondiale. Elle détient des licences américaines de pari mutuel pour ses activités ADW aux États-Unis.