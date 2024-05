Webjet Limited est une société de voyage internationale basée en Australie. La principale activité de la société et de ses filiales est la vente en ligne de produits de voyage, notamment de vols et de chambres d'hôtel. Les activités de la société se composent d'une division de vente en gros interentreprises (B2B), qui comprend WebBeds, et de deux divisions de vente au détail interentreprises (B2C), qui comprennent Webjet OTA et GoSee. WebBeds est une place de marché mondiale pour le secteur du voyage, un intermédiaire qui relie les hôtels et autres fournisseurs de services de voyage à un réseau de distribution d'acheteurs de voyages dans le monde entier. Webjet OTA est une agence de voyage en ligne qui permet aux clients de comparer, de combiner et de réserver des vols nationaux et internationaux, des chambres d'hôtel, des forfaits vacances, des assurances voyage et des locations de voiture dans le monde entier. GoSee est un groupe mondial de commerce électronique de voyages, qui permet aux clients de rechercher, de comparer et de réserver des voitures de location et des camping-cars via deux sites web, Airport Rentals et Motorhome Republic.

Secteur Loisirs et détente