Webjet Limited est une société australienne qui se consacre à la vente en ligne de produits de voyage, notamment de vols et de chambres d'hôtel. Les activités de la société se composent d'une division de vente en gros interentreprises (B2B), qui comprend WebBeds, et de deux divisions de vente au détail interentreprises (B2C), qui comprennent Webjet OTA et GoSee. WebBeds est un intermédiaire de voyage B2B (bedbank) qui gère en ligne les réservations de chambres d'hôtel pour ses clients de l'industrie du voyage via son interface de programmation d'applications (API) et ses plates-formes de réservation en ligne. Webjet OTA est une agence de voyage en ligne (OTA) qui opère en Australie et en Nouvelle-Zélande. Webjet OTA fournit des solutions de voyage au détail qui permettent aux clients de comparer, de combiner et de réserver des vols nationaux et internationaux, des forfaits hôteliers, des assurances voyage et des locations de voiture dans le monde entier. GoSee est un détaillant de voyages en ligne spécialisé dans la réservation de voitures et de camping-cars de location dans le monde entier.

Secteur Loisirs et détente