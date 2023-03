GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Websolute s'envole, Fenix et Visibilia souffrent

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants sur Italy Growth jeudi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Websolute s'envole avec un gain de 10% et étend ses gains de 4,3% au cours du dernier mois, de 9,5% au cours des six derniers mois et de 8,5% au cours de l'année dernière.

Finance.Tech progresse de 8,4 %. La PME a annoncé lundi qu'elle avait conclu des accords avec deux grandes entreprises italiennes pour l'achat de crédits d'impôt du Superbonus 110% pour un montant total de 425 millions d'euros pour les années 2023-2026. A travers l'exploitation de sa plateforme, Finanza.tech se chargera des activités de recherche de cédants, d'analyse AML, anti-fraude et de solvabilité des contreparties, de collecte de données et de vérification de la documentation technique, ainsi que du support technique et informatique et de la gestion des transactions de paiement fonctionnelles aux activités d'exécution.

LOSERS

Fenix Entertainment a perdu plus de 11 % et se trouve en fin de liste. L'action a perdu 72% au cours des 30 dernières séances, 87% au cours des 180 dernières séances et 92% au cours de l'année dernière.

Visibilia Editore a perdu 11 %. La société a annoncé mardi que son conseil d'administration - renouvelé le même jour - a approuvé les états financiers au 31 décembre 2022, qui ont clôturé avec une perte pour l'année de 644 203 EUR, alors qu'en 2021 la perte avait été de 3,5 millions EUR. L'Ebitda est négatif et s'élève à - 578 607 euros, soit une variation négative de 370 256 euros par rapport à - 208 351 euros en 2021. La valeur de la production au 31 décembre 2022 était de 7 671 euros, contre 4 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

