Websolute SpA est une société de communication et de marketing numérique basée en Italie. Elle fournit, avec ses filiales, une large gamme de services et de solutions numériques de soutien aux entreprises. Par le biais de services dans le nuage et d'une plate-forme numérique, également de tiers, la société fournit des services de conseil stratégique personnalisés liés à l'image de marque, au marketing, au commerce et à la technologie. Son offre comprend également, entre autres, la conception de sites web, le cloud et l'intégration de systèmes, les applications mobiles, la création de contenu numérique ainsi que la formation et la licence de logiciels. La société est principalement active en Italie.

Secteur Publicité et marketing