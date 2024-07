(Alliance News) - Websolute Spa a annoncé lundi une collaboration stratégique avec ABLE by Certottica Group pour la réalisation d'un projet de Human Empowering qui combine la réputation, la crédibilité et le savoir-faire spécialisé d'ABLE-Certottica Group avec les compétences numériques et l'innovation technologique de Websolute.

Le Groupe Certottica, avec une table de travail sous la direction de son unité d'affaires ABLE et composée de partenaires qualifiés dont, en premier lieu, Websolute, ainsi que Luiss Business School, Itinere-Gruppo Umana et Mind Fuel, a conçu, développé et réalisé "Copernico - Eyewear Talent & Competence Centre", un projet d'éducation sans fin pour une formation continue. un projet d'éducation permanente pour une formation et une mise à jour constantes destiné à tous les professionnels du secteur de la lunetterie - des sphères organisationnelles, processuelles et relationnelles aux domaines plus techniques et technologiques - à travers un format innovant, multidisciplinaire et personnalisé, selon une logique d'apprentissage continu, également au moyen d'une plateforme numérique et d'e-learning", lit-on dans la note de l'entreprise.

Websolute a ouvert la séance dans le rouge, avec une baisse de 0,8 % à 1,25 euro par action.

