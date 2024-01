Webstep ASA est une société de technologie et de conseil basée en Norvège. Elle fournit des services de technologie de l'information (TI) aux secteurs privé et public. Webstep soutient ses clients dans de nombreux secteurs et domaines, tels que la santé, les transports, les péages et les douanes, ainsi que la comptabilité, l'énergie électrique, les pensions et les retraites, et l'administration de la justice. La société propose des services de numérisation, de migration vers le cloud et d'intégration, en plus de ses autres nouveaux domaines d'intervention : Internet des objets (IoT), apprentissage automatique, sécurité informatique, robotique et analyse. Webstep est engagée dans le développement de systèmes, l'intégration, l'architecture et le développement d'infrastructures informatiques, entre autres. Webstep exerce ses activités en Suède et en Norvège.

Secteur Services et conseils en informatique