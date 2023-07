Webster Financial Corporation est une société holding pour Webster Bank, National Association et sa division HSA Bank. La Webster Bank, ainsi que sa division HSA Bank, est une banque commerciale du Nord-Est qui propose une gamme de solutions financières numériques et traditionnelles. Ses segments comprennent Commercial Banking, HSA Bank et Consumer Banking. Commercial Banking sert les entreprises par le biais de ses unités commerciales de financement de l'immobilier commercial et des équipements, du marché intermédiaire, des services bancaires aux entreprises, des prêts basés sur les actifs et des services commerciaux, du financement du secteur public, de l'entrepôt hypothécaire, du financement des sponsors et des spécialités, des secteurs verticaux et du soutien, de la banque privée et de la gestion de la trésorerie. Le segment HSA Bank propose une solution de soins de santé gérée par le consommateur qui comprend des accords de remboursement de soins de santé, des comptes de dépenses flexibles et des avantages pour les navetteurs. Le segment Consumer Banking exploite un réseau de distribution, principalement dans le sud de la Nouvelle-Angleterre et sur les marchés métropolitains et suburbains de New York.

Secteur Banques