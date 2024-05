(Alliance News) - Webuild Spa a annonce jeudi qu'elle a remporte un nouveau contrat en France pour la construction du Grand Paris Express, le nouveau metro de la region Ile de France qui est actuellement le projet de mobilite durable le plus important et le plus innovant en Europe.

La Societe des grands projets a attribue a Webuild, en joint venture avec son partenaire francais NGE, le contrat d'une valeur totale de 1,38 milliard d'euros, dont la part de Webuild est de 45,5%, pour la construction du lot 2 de la section Ouest de la ligne 15 du Grand Paris Express.

Ce contrat confirme la reussite de la collaboration avec NGE, avec qui le groupe travaille egalement sur le lot 2 de la ligne 16, qui sera acheve cet automne.

"Un partenariat solide avec NGE s'etend egalement au-dela des frontieres francaises, avec le projet en cours pour le lot "Materiel roulant, systemes, exploitation et maintenance (RSSOM)" de l'Ontario Line, la nouvelle ligne de transport rapide qui traversera le centre-ville de Toronto, au Canada", a explique la societe.

Le nouveau contrat comprend la conception et la construction de quatre stations souterraines, d'environ sept kilometres de tunnels a creuser a l'aide de tunneliers et de six ouvrages fonctionnels, le long du trace entre les stations Pont de Sevres et Saint-Denis Pleyel. Les travaux seront realises par Webuild, en groupement avec NGE, Equans France et TSO.

La realisation du projet sera guidee par des principes d'eco-conception et de reduction de l'impact environnemental des travaux, tant pendant la phase de construction que pendant la phase d'utilisation. Il est prevu d'utiliser des betons de construction moins carbones et, plus generalement, des materiaux a faible impact environnemental.

Le Grand Paris Express se concentre sur la mobilite durable pour ameliorer la qualite de vie dans la region parisienne, en integrant les banlieues au centre. Globalement, il prevoit la construction d'environ 200 kilometres de lignes et de 68 gares. L'ensemble du reseau sera construit a 90 % en souterrain et, une fois acheve, pourra transporter plus de 3 millions de personnes par jour.

En France, outre le contrat recemment attribue et le lot 2 de la ligne 16 du Grand Paris Express, actuellement en cours d'achevement, le groupe Webuild a deja realise deux autres projets de metro : le prolongement de la ligne 14 jusqu'a l'aeroport d'Orly et le projet EOLE - Liaison Express Est-Ouest.

