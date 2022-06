Le projet hydroélectrique Snowy de 5 milliards de dollars en Australie risque d'être reporté à 2028 - rapport

Le marché australien de l'électricité aura besoin de l'approvisionnement de l'énorme projet de stockage d'énergie hydroélectrique par pompage du projet Snowy Hydro pour aider à remplacer la capacité de trois des centrales électriques au charbon du pays qui doivent fermer d'ici 2028.

Le projet Snowy 2.0, construit par la société italienne Webuild SpA, ajoutera 2 000 mégawatts (MW) de capacité, en pompant l'eau en amont dans un barrage lorsque l'énergie est bon marché et en libérant l'eau en aval pour produire de l'énergie lorsque les prix sont élevés.

L'objectif est de soutenir le réseau lorsque l'approvisionnement en énergie solaire et éolienne est faible, car l'approvisionnement en électricité de l'Australie dépend de plus en plus de l'énergie solaire et éolienne intermittente.

Le nouveau gouvernement travailliste souhaite que 82 % de l'électricité du marché de la côte est provienne de sources renouvelables d'ici 2030, contre 30 % actuellement.

Snowy 2.0 a été proposé en 2017 par le gouvernement conservateur de l'époque. Pour aider à accélérer le projet, le gouvernement fédéral a repris la pleine propriété de la société Snowy Hydro pour 6,2 milliards de dollars australiens en 2018.

Le gouvernement avait d'abord espéré qu'il serait construit d'ici 2021. Cette échéance a ensuite été repoussée à 2026.

Selon l'Australian Financial Review, le nouveau retard est dû à une série de problèmes avec les entrepreneurs et la construction, qui ont pris le nouveau gouvernement travailliste par surprise.

Le ministre de l'énergie Chris Bowen, le ministère de l'industrie et Snowy Hydro n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le porte-parole de Webuild basé à Milan n'était pas immédiatement disponible en dehors des heures de travail.

(1 $ = 1,4081 dollar australien)